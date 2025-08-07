Ціни на золото зросли під впливом нових мит Трампа та очікувань на зниження ставки ФРС

$41.610.07
48.290.19
ukenru
06:56 • 2354 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 17748 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 40212 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 46303 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 94437 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 13:33 • 67278 перегляди
БАДи - це зло? Що думають лікарі про вітаміни і спроби зарегулювати цей ринок
6 серпня, 13:32 • 61201 перегляди
Україна намагається розблокувати транзит через Молдову: МЗС про ситуацію із депортованими українцями на грузинському КПП
Ексклюзив
6 серпня, 13:30 • 47737 перегляди
Закриття справи проти головного юриста НБУ Зими оскаржать в суді – Олена Сосєдка
6 серпня, 13:03 • 99781 перегляди
Новий механізм постачання зброї Україні PURL: що передбачає ініціатива
Ексклюзив
6 серпня, 10:11 • 71118 перегляди
Держцентр зайнятості назвав професії з відсутнім попитом та найзатребуваніші спеціальності
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
3.9м/с
51%
756мм
Популярнi новини
Трамп заявив про можливе запровадження нових мит проти Китаю6 серпня, 23:14 • 11632 перегляди
Українці стали частіше губити речі під час подорожей залізницею: УЗ назвала найцікавіші втрачені предмети6 серпня, 23:42 • 11993 перегляди
Дніпропетровська область під ударом безпілотників, вибухи в Дніпрі та Кривому Розі7 серпня, 00:34 • 12035 перегляди
Дрони вночі атакували російське суровікіно: пошкоджено залізницюVideo7 серпня, 01:37 • 16109 перегляди
Німеччина скорочує виплати українським біженцям03:09 • 14347 перегляди
Публікації
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 94439 перегляди
Defence City запускають без авіації? Чому це ставить під загрозу стратегічну перевагу України 6 серпня, 14:07 • 74213 перегляди
Новий механізм постачання зброї Україні PURL: що передбачає ініціатива 6 серпня, 13:03 • 99782 перегляди
Програма лікування безпліддя: у МОЗ пояснили вікове обмеження для жінок6 серпня, 12:59 • 84804 перегляди
Бій з вітряками: маркетинг на фармринку заборонений майже пів року, а нардеп Кузьміних і далі з ним бореться6 серпня, 12:02 • 103830 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Тім Кук
Сергій Лисак
Марко Рубіо
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Білий дім
Індія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 99785 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 111483 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 104675 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 117171 перегляди
Гейлі Бібер показала фото сина та зізналася, що важко пережила несподівану вагітністьPhoto4 серпня, 13:38 • 135342 перегляди
Актуальне
Tesla Cybertruck
BFM TV
Шахед-136
Brent
БМ-21 «Град»

Ціни на золото зросли під впливом нових мит Трампа та очікувань на зниження ставки ФРС

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Ціни на золото зростають на тлі надій на зниження процентних ставок ФРС та заяв Трампа про нові мита. Спотове золото та ф'ючерси на золото показують зростання на азіатських торгах.

Ціни на золото зросли під впливом нових мит Трампа та очікувань на зниження ставки ФРС

Надії на зниження процентної ставки Федеральної резервної системи після низки слабких економічних даних США сприяють росту цін на золото. Передає УНН із посиланням на Investing

Деталі

На азіатських торгах у четвер зросли ціни на золото. Спотове золото зросло на 0,2% до 3375,25 доларів за унцію, тоді як ф'ючерси на золото на грудень зросли на 0,3% до 3440,70 доларів за унцію до 01:45 за східним часом (05:45 за Гринвічем).

Серед причин, що сприяють зростанню:

  1. Це очікування, що федеральна резервна система у вересні може почати знижувати процентні ставки. Ринки збільшують ставки на зниження ставки ФРС у вересні. Тим часом, сектор послуг США сповільнився в липні після невтішних даних про зайнятість поза сільським господарством минулого тижня.
    1. Заяви Трампа - очільник Білого дому заявив, що США запровадять 100% тариф на імпорт напівпровідників з певних країн, якщо вони не інвестуватимуть у виробництво американських мікросхем. Це викликало занепокоєння щодо подальших перебоїв у світових ланцюгах поставок та вищої інфляції.

      Додамо, що Трамп також підписав указ, згідно з яким США подвоює митні тарифи на імпорт з Індії до 50%. Це як відомо, пов'язано з тим, що ця країна продовжує купувати російську нафту.

      На Truth Social пізно в середу Трамп заявив, що взаємні тарифи набудуть чинності опівночі, і це наразі тримає інвесторів у напрузі.

      Нагадаємо

      Ціни на золото трохи знизилися через зміцнення долара та очікування інвесторів рішень Трампа щодо призначень до ФРС. Спотове золото подешевшало на 0,2%, ф'ючерси — на 0,1%.

      Ціна золота на початку серпня 2025 року досягла 134 480 гривень за тройську унцію, що на понад 20% більше, ніж у грудні 2024 року.

      Ігор Тележніков

      Новини СвітуФінанси
      Федеральна резервна система
      Дональд Трамп
      Індія
      Сполучені Штати Америки