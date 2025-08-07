Ціни на золото зросли під впливом нових мит Трампа та очікувань на зниження ставки ФРС
Київ • УНН
Ціни на золото зростають на тлі надій на зниження процентних ставок ФРС та заяв Трампа про нові мита. Спотове золото та ф'ючерси на золото показують зростання на азіатських торгах.
Надії на зниження процентної ставки Федеральної резервної системи після низки слабких економічних даних США сприяють росту цін на золото. Передає УНН із посиланням на Investing.
Деталі
На азіатських торгах у четвер зросли ціни на золото. Спотове золото зросло на 0,2% до 3375,25 доларів за унцію, тоді як ф'ючерси на золото на грудень зросли на 0,3% до 3440,70 доларів за унцію до 01:45 за східним часом (05:45 за Гринвічем).
Серед причин, що сприяють зростанню:
- Це очікування, що федеральна резервна система у вересні може почати знижувати процентні ставки. Ринки збільшують ставки на зниження ставки ФРС у вересні. Тим часом, сектор послуг США сповільнився в липні після невтішних даних про зайнятість поза сільським господарством минулого тижня.
- Заяви Трампа - очільник Білого дому заявив, що США запровадять 100% тариф на імпорт напівпровідників з певних країн, якщо вони не інвестуватимуть у виробництво американських мікросхем. Це викликало занепокоєння щодо подальших перебоїв у світових ланцюгах поставок та вищої інфляції.
Додамо, що Трамп також підписав указ, згідно з яким США подвоює митні тарифи на імпорт з Індії до 50%. Це як відомо, пов'язано з тим, що ця країна продовжує купувати російську нафту.
На Truth Social пізно в середу Трамп заявив, що взаємні тарифи набудуть чинності опівночі, і це наразі тримає інвесторів у напрузі.
Нагадаємо
Ціни на золото трохи знизилися через зміцнення долара та очікування інвесторів рішень Трампа щодо призначень до ФРС. Спотове золото подешевшало на 0,2%, ф'ючерси — на 0,1%.
Ціна золота на початку серпня 2025 року досягла 134 480 гривень за тройську унцію, що на понад 20% більше, ніж у грудні 2024 року.