Золото дешевшає на тлі зміцнення долара й очікувань призначень у ФРС

Ціни на золото в середу трохи знизилися на тлі невеликого зміцнення долара, тоді як інвестори утримувалися від великих ставок напередодні рішення президента США Дональда Трампа щодо призначень до Федеральної резервної системи, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ціна на спотове золото знизилася на 0,2% до $3374,72 за унцію станом на 04:42 за Гринвічем після досягнення майже двотижневого максимуму у вівторок. Американські ф'ючерси на золото впали на 0,1% до $3429,80.

Долар відскочив від тижневого мінімуму, досягнутого на попередній сесії, що зменшило привабливість золота для власників інших валют.

"Золото опинилося між протиборчими силами. Падіння прибутковості зіграло на руку, але долар США зумів утриматися на плаву, пори п'ятничний розпродаж. Це і призвело до того діапазону, який ми спостерігаємо зараз, оскільки ціни чекають на підтвердження всіх факторів, що впливають на ситуацію", - сказав Ілля Співак, керівник відділу глобальної макроекономіки Tastylive.

Прогноз ціни на золото підвищено до $3500 на найближчі три місяці - Citi

У вівторок Трамп заявив, що невдовзі оголосить про призначення короткострокової заміни посадовиці ФРС Адріані Куглер, яка оголосила про свою відставку у п'ятницю, а також про свого кандидата на посаду наступного голови ФРС.

Інструмент CME FedWatch тепер оцінює ймовірність зниження ставки у вересні майже у 87% після публікації у п'ятницю слабших, ніж очікувалося, даних щодо зростання зайнятості, після чого Трамп звільнив голову Бюро статистики праці США (BLS).

Щодо торгівлі, Трамп знову пригрозив підвищенням мит на товари з Індії у зв'язку із закупівлями російської нафти. Нью-Делі назвав його випад "невиправданим" і пообіцяв захищати свої економічні інтереси, що ще більше посилило торговий розкол між двома країнами.

Продаж золотої продукції Perth Mint у липні впав на 33% порівняно з попереднім місяцем, а продаж срібла досяг шестимісячного мінімуму, повідомила компанія в середу.

Спотова ціна на срібло залишилася на рівні 37,82 доларів за унцію, платина впала на 0,5% до 1314,76 доларів, а паладій - на 0,6% до 1168,42 доларів.

Золото замість долара? Як політика Трампа вплинула на довіру до американської валюти у світі