Золото дешевеет на фоне укрепления доллара и ожиданий назначений в ФРС

Цены на золото в среду немного снизились на фоне небольшого укрепления доллара, тогда как инвесторы воздерживались от крупных ставок накануне решения президента США Дональда Трампа относительно назначений в Федеральную резервную систему, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Цена на спотовое золото снизилась на 0,2% до $3374,72 за унцию по состоянию на 04:42 по Гринвичу после достижения почти двухнедельного максимума во вторник. Американские фьючерсы на золото упали на 0,1% до $3429,80.

Доллар отскочил от недельного минимума, достигнутого на предыдущей сессии, что уменьшило привлекательность золота для владельцев других валют.

"Золото оказалось между противоборствующими силами. Падение доходности сыграло на руку, но доллар США сумел удержаться на плаву, несмотря на пятничную распродажу. Это и привело к тому диапазону, который мы наблюдаем сейчас, поскольку цены ждут подтверждения всех факторов, влияющих на ситуацию", - сказал Илья Спивак, руководитель отдела глобальной макроэкономики Tastylive.

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Во вторник Трамп заявил, что вскоре объявит о назначении краткосрочной замены сотруднице ФРС Адриане Куглер, которая объявила о своей отставке в пятницу, а также о своем кандидате на должность следующего главы ФРС.

Инструмент CME FedWatch теперь оценивает вероятность снижения ставки в сентябре почти в 87% после публикации в пятницу более слабых, чем ожидалось, данных по росту занятости, после чего Трамп уволил главу Бюро статистики труда США (BLS).

Что касается торговли, Трамп снова пригрозил повышением пошлин на товары из Индии в связи с закупками российской нефти. Нью-Дели назвал его случай "неоправданным" и пообещал защищать свои экономические интересы, что еще больше усилило торговый раскол между двумя странами.

Продажи золотой продукции Perth Mint в июле упали на 33% по сравнению с предыдущим месяцем, а продажи серебра достигли шестимесячного минимума, сообщила компания в среду.

Спотовая цена на серебро осталась на уровне 37,82 долларов за унцию, платина упала на 0,5% до 1314,76 долларов, а палладий - на 0,6% до 1168,42 долларов.

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