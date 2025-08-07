Цены на золото выросли под влиянием новых пошлин Трампа и ожиданий снижения ставки ФРС
Киев • УНН
Цены на золото растут на фоне надежд на снижение процентных ставок ФРС и заявлений Трампа о новых пошлинах. Спотовое золото и фьючерсы на золото показывают рост на азиатских торгах.
Надежды на снижение процентной ставки Федеральной резервной системой после ряда слабых экономических данных США способствуют росту цен на золото. Передает УНН со ссылкой на Investing.
Детали
На азиатских торгах в четверг выросли цены на золото. Спотовое золото выросло на 0,2% до 3375,25 долларов за унцию, тогда как фьючерсы на золото на декабрь выросли на 0,3% до 3440,70 долларов за унцию к 01:45 по восточному времени (05:45 по Гринвичу).
Среди причин, способствующих росту:
- Это ожидание, что федеральная резервная система в сентябре может начать снижать процентные ставки. Рынки увеличивают ставки на снижение ставки ФРС в сентябре. Тем временем, сектор услуг США замедлился в июле после неутешительных данных о занятости вне сельского хозяйства на прошлой неделе.
- Заявления Трампа - глава Белого дома заявил, что США введут 100% тариф на импорт полупроводников из определенных стран, если они не будут инвестировать в производство американских микросхем. Это вызвало обеспокоенность относительно дальнейших перебоев в мировых цепочках поставок и более высокой инфляции.
Добавим, что Трамп также подписал указ, согласно которому США удваивают таможенные тарифы на импорт из Индии до 50%. Это, как известно, связано с тем, что эта страна продолжает покупать российскую нефть.
На Truth Social поздно в среду Трамп заявил, что взаимные тарифы вступят в силу в полночь, и это сейчас держит инвесторов в напряжении.
Напомним
Цены на золото немного снизились из-за укрепления доллара и ожидания инвесторов решений Трампа относительно назначений в ФРС. Спотовое золото подешевело на 0,2%, фьючерсы — на 0,1%.
Цена золота в начале августа 2025 года достигла 134 480 гривен за тройскую унцию, что более чем на 20% больше, чем в декабре 2024 года.