06:56 • 2292 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 17680 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 40169 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 46262 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 94374 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 13:33 • 67269 просмотра
БАДы - это зло? Что думают врачи о витаминах и попытках зарегулировать этот рынок
6 августа, 13:32 • 61193 просмотра
Украина пытается разблокировать транзит через Молдову: МИД о ситуации с депортированными украинцами на грузинском КПП
Эксклюзив
6 августа, 13:30 • 47733 просмотра
Закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы обжалуют в суде – Елена Соседка
6 августа, 13:03 • 99751 просмотра
Новый механизм поставок оружия Украине PURL: что предусматривает инициатива
Эксклюзив
6 августа, 10:11 • 71117 просмотра
Госцентр занятости назвал профессии с отсутствующим спросом и самые востребованные специальности
Цены на золото выросли под влиянием новых пошлин Трампа и ожиданий снижения ставки ФРС

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Цены на золото растут на фоне надежд на снижение процентных ставок ФРС и заявлений Трампа о новых пошлинах. Спотовое золото и фьючерсы на золото показывают рост на азиатских торгах.

Цены на золото выросли под влиянием новых пошлин Трампа и ожиданий снижения ставки ФРС

Надежды на снижение процентной ставки Федеральной резервной системой после ряда слабых экономических данных США способствуют росту цен на золото. Передает УНН со ссылкой на Investing

Детали

На азиатских торгах в четверг выросли цены на золото. Спотовое золото выросло на 0,2% до 3375,25 долларов за унцию, тогда как фьючерсы на золото на декабрь выросли на 0,3% до 3440,70 долларов за унцию к 01:45 по восточному времени (05:45 по Гринвичу).

Среди причин, способствующих росту:

  1. Это ожидание, что федеральная резервная система в сентябре может начать снижать процентные ставки. Рынки увеличивают ставки на снижение ставки ФРС в сентябре. Тем временем, сектор услуг США замедлился в июле после неутешительных данных о занятости вне сельского хозяйства на прошлой неделе.
    1. Заявления Трампа - глава Белого дома заявил, что США введут 100% тариф на импорт полупроводников из определенных стран, если они не будут инвестировать в производство американских микросхем. Это вызвало обеспокоенность относительно дальнейших перебоев в мировых цепочках поставок и более высокой инфляции.

      Добавим, что Трамп также подписал указ, согласно которому США удваивают таможенные тарифы на импорт из Индии до 50%. Это, как известно, связано с тем, что эта страна продолжает покупать российскую нефть.

      На Truth Social поздно в среду Трамп заявил, что взаимные тарифы вступят в силу в полночь, и это сейчас держит инвесторов в напряжении.

      Напомним

      Цены на золото немного снизились из-за укрепления доллара и ожидания инвесторов решений Трампа относительно назначений в ФРС. Спотовое золото подешевело на 0,2%, фьючерсы — на 0,1%.

      Цена золота в начале августа 2025 года достигла 134 480 гривен за тройскую унцию, что более чем на 20% больше, чем в декабре 2024 года.

      Игорь Тележников

      Новости МираФинансы
      Федеральная резервная система
      Дональд Трамп
      Индия
      Соединённые Штаты