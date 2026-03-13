Ціни на золото стабілізувалися після падіння на тлі зростання нафти

Ціни на золото стабілізувалися після двох днів падіння, поки інвестори оцінюють зміцнення долара США та подальше зростання цін на нафту на тлі війни на Близькому Сході. На початку торгів вартість золота трималася близько 5090 доларів за унцію. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За попередні дві сесії дорогоцінний метал подешевшав більш ніж на 2%. Ринки реагують на ескалацію конфлікту в регіоні та перебої з судноплавством через Ормузьку протоку, що спричинило різке зростання цін на нафту.

Додатковий тиск на золото чинить зміцнення долара та очікування щодо політики Федеральної резервної системи США. Індекс долара цього тижня зріс приблизно на 0,5%, а після сильних даних щодо ринку праці інвестори майже не очікують зниження процентної ставки ФРС на найближчому засіданні.

Попри останню волатильність, золото залишається значно дорожчим, ніж на початку року. Від початку 2026 року його ціна зросла майже на 18% і в основному тримається вище позначки 5000 доларів за унцію.

