Цены на золото стабилизировались после падения на фоне роста нефти

Цены на золото стабилизировались после двух дней падения, пока инвесторы оценивают укрепление доллара США и дальнейший рост цен на нефть на фоне войны на Ближнем Востоке. В начале торгов стоимость золота держалась около 5090 долларов за унцию. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

За предыдущие две сессии драгоценный металл подешевел более чем на 2%. Рынки реагируют на эскалацию конфликта в регионе и перебои с судоходством через Ормузский пролив, что привело к резкому росту цен на нефть.

Дополнительное давление на золото оказывает укрепление доллара и ожидания относительно политики Федеральной резервной системы США. Индекс доллара на этой неделе вырос примерно на 0,5%, а после сильных данных по рынку труда инвесторы почти не ожидают снижения процентной ставки ФРС на ближайшем заседании.

Несмотря на последнюю волатильность, золото остается значительно дороже, чем в начале года. С начала 2026 года его цена выросла почти на 18% и в основном держится выше отметки 5000 долларов за унцию.

