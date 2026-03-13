Цены на золото стабилизировались после падения на фоне роста нефти

$43.980.1150.930.10
ukenru
Эксклюзив
12 марта, 21:38 • 11160 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
Эксклюзив
12 марта, 16:05 • 27605 просмотра
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
12 марта, 15:30 • 29704 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 38355 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 23470 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 19035 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
12 марта, 13:11 • 15921 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13 • 22905 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
12 марта, 09:02 • 39855 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
12 марта, 07:14 • 49793 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+3°
0м/с
89%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Нападавшего, устроившего стрельбу возле синагоги в Мичигане, ликвидировали - СМИ12 марта, 18:37 • 8638 просмотра
Навроцкий наложил вето на закон SAFE, Туск назвал это позором и созывает внеочередное заседание правительства12 марта, 21:29 • 4792 просмотра
Иран пригрозил уничтожить нефтегазовую инфраструктуру региона в случае атаки на энергетические объекты12 марта, 22:25 • 5412 просмотра
Американский самолет-заправщик KC-135 разбился в воздушном пространстве Ирака22:40 • 19367 просмотра
Украина первой протестирует новый купол ПВО Michelangelo от Leonardo23:58 • 10588 просмотра
публикации
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 38355 просмотра
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы12 марта, 13:41 • 26805 просмотра
Работа в 2026 году: где искать вакансии и что изменилось на рынке труда12 марта, 13:32 • 22952 просмотра
Как земельная схема под клиникой Odrex бьет по карману каждого одесситаPhoto12 марта, 11:29 • 51944 просмотра
Овощи на подоконнике - что можно вырастить и когда стоит сажать12 марта, 09:55 • 55675 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Музыкант
Али Хаменеи
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Государственная граница Украины
Израиль
Реклама
УНН Lite
Юрий Ткач признался, как алкоголь едва не разрушил его брак с женой12 марта, 17:23 • 15066 просмотра
Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отцаVideo12 марта, 14:36 • 15706 просмотра
Forbes назвал самую богатую знаменитость мира - рейтинг возглавил Стивен Спилберг12 марта, 14:24 • 14769 просмотра
Николь Кидман впервые прокомментировала свой разрыв с Китом Урбаном12 марта, 12:00 • 31273 просмотра
Легендарная мама Майкла Джексона впервые за долгое время показалась публике11 марта, 23:05 • 50279 просмотра
Актуальное
Техника
Золото
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136

Цены на золото стабилизировались после падения на фоне роста нефти

Киев • УНН

 • 796 просмотра

Стоимость золота остановилась на отметке 5090 долларов за унцию после падения. Инвесторы оценивают рост цен на нефть и укрепление американского доллара.

Цены на золото стабилизировались после падения на фоне роста нефти

Цены на золото стабилизировались после двух дней падения, пока инвесторы оценивают укрепление доллара США и дальнейший рост цен на нефть на фоне войны на Ближнем Востоке. В начале торгов стоимость золота держалась около 5090 долларов за унцию. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

За предыдущие две сессии драгоценный металл подешевел более чем на 2%. Рынки реагируют на эскалацию конфликта в регионе и перебои с судоходством через Ормузский пролив, что привело к резкому росту цен на нефть.

Дополнительное давление на золото оказывает укрепление доллара и ожидания относительно политики Федеральной резервной системы США. Индекс доллара на этой неделе вырос примерно на 0,5%, а после сильных данных по рынку труда инвесторы почти не ожидают снижения процентной ставки ФРС на ближайшем заседании.

Несмотря на последнюю волатильность, золото остается значительно дороже, чем в начале года. С начала 2026 года его цена выросла почти на 18% и в основном держится выше отметки 5000 долларов за унцию.

Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы12.03.26, 15:41 • 26805 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Золото
Федеральная резервная система
Bloomberg L.P.
Соединённые Штаты