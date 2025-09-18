Ціни на нафту знижуються на тлі рішення ФРС та побоювань щодо економіки США

$41.180.06
17 вересня, 19:21 • 23810 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 32928 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 27189 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 27148 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33 • 31662 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 38690 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 35613 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 41336 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 40319 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 113983 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Удар безпілотника по автозаправці на Полтавщині: кількість постраждалих зрослаPhoto17 вересня, 20:59 • 9762 перегляди
П'яне ДТП у Тернополі за участю працівника ТЦК: керівництво "засуджує будь-які протиправні дії"17 вересня, 23:12 • 8658 перегляди
Фронтмен "Другої Ріки" Валерій Харчишин розкрив правду про стосунки з Яніною СоколовоюPhoto18 вересня, 00:07 • 11139 перегляди
Що відбувається з тілами, повернутими в Україну шляхом репатріації: деталі від МВС01:05 • 10595 перегляди
"Пішов рух": уповноважений Президента з питань санкцій дав прогноз по 19-му пакету ЄС проти рф02:08 • 12095 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo17 вересня, 19:21 • 23812 перегляди
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу17 вересня, 12:21 • 31826 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto17 вересня, 08:16 • 62849 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 113986 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 130155 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту05:59 • 1260 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 15671 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 16526 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 15539 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 45074 перегляди
Ціни на нафту знижуються на тлі рішення ФРС та побоювань щодо економіки США

Київ • УНН

 • 222 перегляди

Ціни на нафту знизилися другу торгову сесію після зниження відсоткових ставок ФРС США. Трейдери зосередилися на побоюваннях щодо економіки США та надлишку пропозиції.

Ціни на нафту знижуються на тлі рішення ФРС та побоювань щодо економіки США

Ціни на нафту знизилися другу торгову сесію у четвер після того, як Федеральна резервна система США, як і очікувалося, знизила відсоткові ставки, а трейдери зосередилися на побоюваннях щодо економіки США та надлишку пропозиції, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

На 04:17 за Гринвічем (07:17 за Києвом) ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 13 центів, або 0,19%, до $67,82 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 18 центів, або на 0,28%, до $63,87.

У середу ФРС знизила ключову ставку на чверть процентного пункту і заявила, що поступово знижуватиме вартість запозичень до кінця року, реагуючи на ознаки слабкості ринку праці.

У США вперше за 9 місяців знизили ключову ставку: причини і наслідки18.09.25, 01:42 • 3172 перегляди

Зниження вартості запозичень зазвичай стимулює попит на нафту та зростання цін.

Однак останнє рішення і натяк на ще два зниження цього року вже враховано в ціні, зауважила Пріянка Сачдева, старший аналітик ринку Phillip Nova.

"Увагу ринків привернуло не лише пом'якшення, а й песимістична заява Павелла", - сказала вона, маючи на увазі голову ФРС Джерома Павелла.

"Він підкреслив ослаблення ринку праці і високу інфляцію, що зберігається, через що зниження ставок стало більше схоже на спробу управління ризиками, ніж на стимулювання попиту", - вказала вона.

Свідчення щодо подальшого зниження ставок ФРС сигналізує про те, що політики оцінюють ризик для економіки, пов'язаний з безробіттям, вищий за ризик, пов'язаний з інфляцією, заявив Клаудіо Галімберті, головний економіст і директор з глобального аналізу ринку Rystad Energy, у клієнтській записці.

Постійний надлишок пропозиції та низький попит на паливо у США, найбільшому у світі споживачі нафти, також чинили тиск на ринок.

Як показали дані Управління енергетичної інформації в середу, запаси нафти в США різко скоротилися минулого тижня, на тлі того, як чистий імпорт упав до рекордно низького рівня, а експорт підскочив майже до дворічного максимуму. Однак зростання запасів дистилятів на 4 млн барелів при очікуваннях ринку в 1 млн барелів викликало побоювання щодо попиту з боку найбільшого у світі споживача нафти і чинило тиск на ціни.

Польща вимагає від ЄС швидшої відмови від російської нафти: пропонує зупинити імпорт до 2026 року – Reuters17.09.25, 17:06 • 2702 перегляди

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Джером Пауелл
Федеральна резервна система
Сполучені Штати Америки