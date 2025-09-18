Ціни на нафту знижуються на тлі рішення ФРС та побоювань щодо економіки США

Ціни на нафту знизилися другу торгову сесію у четвер після того, як Федеральна резервна система США, як і очікувалося, знизила відсоткові ставки, а трейдери зосередилися на побоюваннях щодо економіки США та надлишку пропозиції, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

На 04:17 за Гринвічем (07:17 за Києвом) ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 13 центів, або 0,19%, до $67,82 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 18 центів, або на 0,28%, до $63,87.

У середу ФРС знизила ключову ставку на чверть процентного пункту і заявила, що поступово знижуватиме вартість запозичень до кінця року, реагуючи на ознаки слабкості ринку праці.

У США вперше за 9 місяців знизили ключову ставку: причини і наслідки

Зниження вартості запозичень зазвичай стимулює попит на нафту та зростання цін.

Однак останнє рішення і натяк на ще два зниження цього року вже враховано в ціні, зауважила Пріянка Сачдева, старший аналітик ринку Phillip Nova.

"Увагу ринків привернуло не лише пом'якшення, а й песимістична заява Павелла", - сказала вона, маючи на увазі голову ФРС Джерома Павелла.

"Він підкреслив ослаблення ринку праці і високу інфляцію, що зберігається, через що зниження ставок стало більше схоже на спробу управління ризиками, ніж на стимулювання попиту", - вказала вона.

Свідчення щодо подальшого зниження ставок ФРС сигналізує про те, що політики оцінюють ризик для економіки, пов'язаний з безробіттям, вищий за ризик, пов'язаний з інфляцією, заявив Клаудіо Галімберті, головний економіст і директор з глобального аналізу ринку Rystad Energy, у клієнтській записці.

Постійний надлишок пропозиції та низький попит на паливо у США, найбільшому у світі споживачі нафти, також чинили тиск на ринок.

Як показали дані Управління енергетичної інформації в середу, запаси нафти в США різко скоротилися минулого тижня, на тлі того, як чистий імпорт упав до рекордно низького рівня, а експорт підскочив майже до дворічного максимуму. Однак зростання запасів дистилятів на 4 млн барелів при очікуваннях ринку в 1 млн барелів викликало побоювання щодо попиту з боку найбільшого у світі споживача нафти і чинило тиск на ціни.

Польща вимагає від ЄС швидшої відмови від російської нафти: пропонує зупинити імпорт до 2026 року – Reuters