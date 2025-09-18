$41.180.06
Цены на нефть снижаются на фоне решения ФРС и опасений по поводу экономики США

Киев • УНН

 • 1236 просмотра

Цены на нефть снизились вторую торговую сессию после снижения процентных ставок ФРС США. Трейдеры сосредоточились на опасениях по поводу экономики США и избытка предложения.

Цены на нефть снижаются на фоне решения ФРС и опасений по поводу экономики США

Цены на нефть снизились вторую торговую сессию в четверг после того, как Федеральная резервная система США, как и ожидалось, снизила процентные ставки, а трейдеры сосредоточились на опасениях по поводу экономики США и избытка предложения, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

На 04:17 по Гринвичу (07:17 по Киеву) фьючерсы на нефть марки Brent упали на 13 центов, или 0,19%, до $67,82 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 18 центов, или на 0,28%, до $63,87.

В среду ФРС снизила ключевую ставку на четверть процентного пункта и заявила, что постепенно будет снижать стоимость заимствований до конца года, реагируя на признаки слабости рынка труда.

В США впервые за 9 месяцев снизили ключевую ставку: причины и последствия18.09.25, 01:42 • 3406 просмотров

Снижение стоимости заимствований обычно стимулирует спрос на нефть и рост цен.

Однако последнее решение и намек на еще два снижения в этом году уже учтены в цене, отметила Приянка Сачдева, старший аналитик рынка Phillip Nova.

"Внимание рынков привлекло не только смягчение, но и пессимистичное заявление Пауэлла", - сказала она, имея в виду главу ФРС Джерома Пауэлла.

"Он подчеркнул ослабление рынка труда и сохраняющуюся высокую инфляцию, из-за чего снижение ставок стало больше похоже на попытку управления рисками, чем на стимулирование спроса", - указала она.

Свидетельства о дальнейшем снижении ставок ФРС сигнализируют о том, что политики оценивают риск для экономики, связанный с безработицей, выше риска, связанного с инфляцией, заявил Клаудио Галимберти, главный экономист и директор по глобальному анализу рынка Rystad Energy, в клиентской записке.

Постоянный избыток предложения и низкий спрос на топливо в США, крупнейшем в мире потребителе нефти, также оказывали давление на рынок.

Как показали данные Управления энергетической информации в среду, запасы нефти в США резко сократились на прошлой неделе, на фоне того, как чистый импорт упал до рекордно низкого уровня, а экспорт подскочил почти до двухлетнего максимума. Однако рост запасов дистиллятов на 4 млн баррелей при ожиданиях рынка в 1 млн баррелей вызвал опасения по поводу спроса со стороны крупнейшего в мире потребителя нефти и оказал давление на цены.

Польша требует от ЕС более быстрого отказа от российской нефти: предлагает остановить импорт до 2026 года – Reuters17.09.25, 17:06 • 2718 просмотров

Юлия Шрамко

