Цены на нефть снижаются на фоне решения ФРС и опасений по поводу экономики США
Цены на нефть снизились вторую торговую сессию после снижения процентных ставок ФРС США. Трейдеры сосредоточились на опасениях по поводу экономики США и избытка предложения.
Цены на нефть снизились вторую торговую сессию в четверг после того, как Федеральная резервная система США, как и ожидалось, снизила процентные ставки, а трейдеры сосредоточились на опасениях по поводу экономики США и избытка предложения, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
На 04:17 по Гринвичу (07:17 по Киеву) фьючерсы на нефть марки Brent упали на 13 центов, или 0,19%, до $67,82 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 18 центов, или на 0,28%, до $63,87.
В среду ФРС снизила ключевую ставку на четверть процентного пункта и заявила, что постепенно будет снижать стоимость заимствований до конца года, реагируя на признаки слабости рынка труда.
Снижение стоимости заимствований обычно стимулирует спрос на нефть и рост цен.
Однако последнее решение и намек на еще два снижения в этом году уже учтены в цене, отметила Приянка Сачдева, старший аналитик рынка Phillip Nova.
"Внимание рынков привлекло не только смягчение, но и пессимистичное заявление Пауэлла", - сказала она, имея в виду главу ФРС Джерома Пауэлла.
"Он подчеркнул ослабление рынка труда и сохраняющуюся высокую инфляцию, из-за чего снижение ставок стало больше похоже на попытку управления рисками, чем на стимулирование спроса", - указала она.
Свидетельства о дальнейшем снижении ставок ФРС сигнализируют о том, что политики оценивают риск для экономики, связанный с безработицей, выше риска, связанного с инфляцией, заявил Клаудио Галимберти, главный экономист и директор по глобальному анализу рынка Rystad Energy, в клиентской записке.
Постоянный избыток предложения и низкий спрос на топливо в США, крупнейшем в мире потребителе нефти, также оказывали давление на рынок.
Как показали данные Управления энергетической информации в среду, запасы нефти в США резко сократились на прошлой неделе, на фоне того, как чистый импорт упал до рекордно низкого уровня, а экспорт подскочил почти до двухлетнего максимума. Однако рост запасов дистиллятов на 4 млн баррелей при ожиданиях рынка в 1 млн баррелей вызвал опасения по поводу спроса со стороны крупнейшего в мире потребителя нефти и оказал давление на цены.
