Ціни на нафту впали на тлі очікування зростання запасів у США
Київ • УНН
Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,5%, WTI - теж на 0,5%. Причиною стало очікування трейдерів на потенційний стрибок запасів нафти в США.
Ціни на нафту впали в середу, на тлі очікувань трейдерів на потенційний стрибок запасів нафти в США, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 34 центи, або 0,5%, до $66,3 за барель на 08:12 за Гринвічем (11:12 за Києвом). Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) впала на 32 центи, або на 0,5%, до $63,35.
Джерела на ринку повідомили, посилаючись на дані Американського інституту нафти у вівторок, що запаси нафти в США зросли на 4,3 млн барелів за тиждень, що закінчився 9 травня, тоді як запаси бензину скоротилися на 1,4 млн барелів, а запаси дистилятів - на 3,7 млн барелів.
Невелике зниження цін на нафту вранці стало наслідком несподіваного нарощування запасів нафти, сказав аналітик PVM Тамас Варга.
Падіння запасів бензину відбувається в той час, коли країни готуються увійти в літній сезон водіння у Північній півкулі.
Аналітики Roth Capital Markets у замітці у вівторок увечері заявили, що скорочення постачання продукції, показане в даних API, було позитивним для нафтового комплексу в довгостроковій перспективі, оскільки це свідчить про недопоставки на ринку нафти.
Запаси нафти і бензину в США, імовірно, впали минулого тижня, запаси дистилятів, імовірно, зросли, а запаси бензину, можливо, знизилися, показало розширене опитування Reuters перед публікацією даних.
Глобальний керівник товарних ринків Rystad Energy Мукеш Сахдєв сказав, що запобігання стрибкам цін на нафту в літній сезон подорожей стане ключовою частиною порядку денного президента США Дональда Трампа під час його поїздки до Перської затоки.
Сполучені Штати могли б скористатися нижчими цінами, щоб купити більше близькосхідної нафти для свого стратегічного нафтового резерву, додав він.
"Великою невідомістю для ринку є те, як дії США щодо Ірану, росії та Венесуели призведуть до перебоїв у постачанні або їх збільшення", - сказав Сахдєв.
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