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Цены на нефть упали на фоне ожидания роста запасов в США

Киев • УНН

 • 142 просмотра

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,5%, WTI – тоже на 0,5%. Причиной стало ожидание трейдеров потенциального скачка запасов нефти в США.

Цены на нефть упали на фоне ожидания роста запасов в США

Цены на нефть упали в среду, на фоне ожиданий трейдеров на потенциальный скачок запасов нефти в США, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 34 цента, или 0,5%, до $66,3 за баррель на 08:12 по Гринвичу (11:12 по Киеву). Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упала на 32 цента, или на 0,5%, до $63,35.

Источники на рынке сообщили, ссылаясь на данные Американского института нефти во вторник, что запасы нефти в США выросли на 4,3 млн баррелей за неделю, закончившуюся 9 мая, тогда как запасы бензина сократились на 1,4 млн баррелей, а запасы дистиллятов - на 3,7 млн баррелей.

Небольшое снижение цен на нефть утром стало следствием неожиданного наращивания запасов нефти, сказал аналитик PVM Тамас Варга.

Падение запасов бензина происходит в то время, когда страны готовятся войти в летний сезон вождения в Северном полушарии.

Аналитики Roth Capital Markets в заметке во вторник вечером заявили, что сокращение поставок продукции, показанное в данных API, было позитивным для нефтяного комплекса в долгосрочной перспективе, поскольку это свидетельствует о недопоставках на рынке нефти.

Запасы нефти и бензина в США, вероятно, упали на прошлой неделе, запасы дистиллятов, вероятно, выросли, а запасы бензина, возможно, снизились, показало расширенное опрос Reuters перед публикацией данных.

Глобальный руководитель товарных рынков Rystad Energy Мукеш Сахдев сказал, что предотвращение скачков цен на нефть в летний сезон путешествий станет ключевой частью повестки дня президента США Дональда Трампа во время его поездки в Персидский залив.

Соединенные Штаты могли бы воспользоваться более низкими ценами, чтобы купить больше ближневосточной нефти для своего стратегического нефтяного резерва, добавил он.

"Большой неизвестностью для рынка является то, как действия США в отношении Ирана, россии и Венесуэлы приведут к перебоям в поставках или их увеличению", - сказал Сахдев.

Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с первым крупным визитом13.05.25, 10:19 • 2916 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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