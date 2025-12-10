Ціни на нафту стабілізувалися після падіння на 1%: які настрої на ринку

Ціни на нафту залишалися стабільними в середу після падіння приблизно на 1% на попередній сесії, на тлі того, як інвестори стежили за прогресом у мирних переговорах між росією та Україною та очікували на рішення щодо відсоткових ставок у США, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 7 центів, або на 0,1%, до 62,01 долара за барель на 05:00 GMT (07:00 за Києвом). Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate становила 58,32 долара за барель, подорожчавши на 7 центів, або на 0,1%.

"У цей час нафтові ринки мають труднощі з визначенням напрямку руху, наскільки ми можемо судити, з невеликим позитивним ефектом від зниження запасів у США, про що повідомляє API", - сказав Сувро Саркар, провідний аналітик з енергетики в DBS Bank, посилаючись на Американський інститут нафти.

"Трейдери шукатимуть сигнали від будь-яких проривів або їхньої відсутності у мирних переговорах щодо України, тоді як політика зниження відсоткових ставок ФРС США є ще одним ключовим макроекономічним фактором, який може надати деяку підтримку цінам на нафту", - сказав він.

Джерела на ринку, посилаючись на дані API, повідомили у вівторок, що запаси нафти в США скоротилися на 4,78 млн барелів минулого тижня, тоді як запаси бензину зросли на 7 млн барелів, а запаси дистилятів - на 1,03 млн барелів.

Тим часом ринки очікували, що Федеральна резервна система США знизить ключову процентну ставку на чверть пункту на своєму засіданні в середу, щоб підтримати ринок праці, що охолоджується. Зниження відсоткові ставки може збільшити попит нафту з допомогою стимулювання економічного зростання.

Проте побоювання щодо перевищення пропозиції над попитом обмежили зростання. Аналітики ING у своїй записці зазначили, що хоча нафтовий ринок все глибше занурюється в очікуваний надлишок пропозиції, російські поставки залишаються ризиком.

росія нарощує експорт нафти, але вантажі накопичуються в морі, тиснучи на ціни - Bloomberg

"Хоча обсяги російського морського експорту нафти залишаються на високому рівні, ці барелі намагаються знайти покупців", - заявили в ING, додавши, що видобуток нафти в росії почне падати, якщо покупців не буде знайдено.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його країна та її європейські партнери невдовзі представлять США "доопрацьовані документи" щодо мирного плану припинення російсько-української війни після кількох днів напруженої дипломатії.

Мирна угода між Україною та росією може призвести до зняття міжнародних санкцій із російських компаній, що може звільнити обмежені запаси нафти.

Тим часом Управління енергетичної інформації (EIA) заявило, що очікує, що видобуток нафти в США цього року досягне вищого рівня, ніж передбачалося раніше, підвищивши свій прогноз на 2025 рік на 20 000 барелів на добу до 13,61 млн барелів на добу. Проте організація знизила свій прогноз щодо загального видобутку у 2026 році на 50 000 барелів на добу до 13,53 млн барелів на добу.

Ринок нафти зіткнеться з "суперперенасиченням" через зростання пропозиції – трейдери