9 грудня, 20:28 • 11903 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14 • 24186 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20 • 26219 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
9 грудня, 18:04 • 20737 перегляди
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
9 грудня, 15:34 • 44298 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
9 грудня, 15:14 • 35496 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 25776 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 30776 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 39786 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 57710 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ціни на нафту стабілізувалися після падіння на 1%: які настрої на ринку

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Ціни на нафту залишалися стабільними в середу після падіння на 1% на попередній сесії. Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,1% до 62,01 долара за барель, а американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 0,1% до 58,32 долара за барель.

Ціни на нафту стабілізувалися після падіння на 1%: які настрої на ринку

Ціни на нафту залишалися стабільними в середу після падіння приблизно на 1% на попередній сесії, на тлі того, як інвестори стежили за прогресом у мирних переговорах між росією та Україною та очікували на рішення щодо відсоткових ставок у США, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 7 центів, або на 0,1%, до 62,01 долара за барель на 05:00 GMT (07:00 за Києвом). Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate становила 58,32 долара за барель, подорожчавши на 7 центів, або на 0,1%.

"У цей час нафтові ринки мають труднощі з визначенням напрямку руху, наскільки ми можемо судити, з невеликим позитивним ефектом від зниження запасів у США, про що повідомляє API", - сказав Сувро Саркар, провідний аналітик з енергетики в DBS Bank, посилаючись на Американський інститут нафти.

"Трейдери шукатимуть сигнали від будь-яких проривів або їхньої відсутності у мирних переговорах щодо України, тоді як політика зниження відсоткових ставок ФРС США є ще одним ключовим макроекономічним фактором, який може надати деяку підтримку цінам на нафту", - сказав він.

Джерела на ринку, посилаючись на дані API, повідомили у вівторок, що запаси нафти в США скоротилися на 4,78 млн барелів минулого тижня, тоді як запаси бензину зросли на 7 млн барелів, а запаси дистилятів - на 1,03 млн барелів.

Тим часом ринки очікували, що Федеральна резервна система США знизить ключову процентну ставку на чверть пункту на своєму засіданні в середу, щоб підтримати ринок праці, що охолоджується. Зниження відсоткові ставки може збільшити попит нафту з допомогою стимулювання економічного зростання.

Проте побоювання щодо перевищення пропозиції над попитом обмежили зростання. Аналітики ING у своїй записці зазначили, що хоча нафтовий ринок все глибше занурюється в очікуваний надлишок пропозиції, російські поставки залишаються ризиком.

росія нарощує експорт нафти, але вантажі накопичуються в морі, тиснучи на ціни - Bloomberg09.12.25, 16:29 • 2578 переглядiв

"Хоча обсяги російського морського експорту нафти залишаються на високому рівні, ці барелі намагаються знайти покупців", - заявили в ING, додавши, що видобуток нафти в росії почне падати, якщо покупців не буде знайдено.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його країна та її європейські партнери невдовзі представлять США "доопрацьовані документи" щодо мирного плану припинення російсько-української війни після кількох днів напруженої дипломатії. 

Мирна угода між Україною та росією може призвести до зняття міжнародних санкцій із російських компаній, що може звільнити обмежені запаси нафти.

Тим часом Управління енергетичної інформації (EIA) заявило, що очікує, що видобуток нафти в США цього року досягне вищого рівня, ніж передбачалося раніше, підвищивши свій прогноз на 2025 рік на 20 000 барелів на добу до 13,61 млн барелів на добу. Проте організація знизила свій прогноз щодо загального видобутку у 2026 році на 50 000 барелів на добу до 13,53 млн барелів на добу.

Ринок нафти зіткнеться з "суперперенасиченням" через зростання пропозиції – трейдери09.12.25, 16:13 • 2724 перегляди

Юлія Шрамко

