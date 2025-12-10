Цены на нефть стабилизировались после падения на 1%: какие настроения на рынке

Цены на нефть оставались стабильными в среду после падения примерно на 1% на предыдущей сессии, на фоне того, как инвесторы следили за прогрессом в мирных переговорах между россией и Украиной и ожидали решения по процентным ставкам в США, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 7 центов, или на 0,1%, до 62,01 доллара за баррель на 05:00 GMT (07:00 по Киеву). Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate составляла 58,32 доллара за баррель, подорожав на 7 центов, или на 0,1%.

"В это время нефтяные рынки испытывают трудности с определением направления движения, насколько мы можем судить, с небольшим положительным эффектом от снижения запасов в США, о чем сообщает API", - сказал Сувро Саркар, ведущий аналитик по энергетике в DBS Bank, ссылаясь на Американский институт нефти.

"Трейдеры будут искать сигналы от любых прорывов или их отсутствия в мирных переговорах по Украине, тогда как политика снижения процентных ставок ФРС США является еще одним ключевым макроэкономическим фактором, который может оказать некоторую поддержку ценам на нефть", - сказал он.

Источники на рынке, ссылаясь на данные API, сообщили во вторник, что запасы нефти в США сократились на 4,78 млн баррелей на прошлой неделе, тогда как запасы бензина выросли на 7 млн баррелей, а запасы дистиллятов - на 1,03 млн баррелей.

Тем временем рынки ожидали, что Федеральная резервная система США снизит ключевую процентную ставку на четверть пункта на своем заседании в среду, чтобы поддержать охлаждающийся рынок труда. Снижение процентной ставки может увеличить спрос на нефть за счет стимулирования экономического роста.

Однако опасения по поводу превышения предложения над спросом ограничили рост. Аналитики ING в своей записке отметили, что хотя нефтяной рынок все глубже погружается в ожидаемый избыток предложения, российские поставки остаются риском.

россия наращивает экспорт нефти, но грузы скапливаются в море, оказывая давление на цены - Bloomberg

"Хотя объемы российского морского экспорта нефти остаются на высоком уровне, эти баррели пытаются найти покупателей", - заявили в ING, добавив, что добыча нефти в россии начнет падать, если покупателей не будет найдено.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна и ее европейские партнеры вскоре представят США "доработанные документы" по мирному плану прекращения российско-украинской войны после нескольких дней напряженной дипломатии.

Мирное соглашение между Украиной и россией может привести к снятию международных санкций с российских компаний, что может освободить ограниченные запасы нефти.

Тем временем Управление энергетической информации (EIA) заявило, что ожидает, что добыча нефти в США в этом году достигнет более высокого уровня, чем предполагалось ранее, повысив свой прогноз на 2025 год на 20 000 баррелей в сутки до 13,61 млн баррелей в сутки. Однако организация снизила свой прогноз по общей добыче в 2026 году на 50 000 баррелей в сутки до 13,53 млн баррелей в сутки.

Рынок нефти столкнется с "суперперенасыщением" из-за роста предложения – трейдеры