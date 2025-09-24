Ціни на молоко в Україні стабільні, попри падіння попиту та світових цін

Середня ціна молока екстра ґатунку в Україні зросла до 17,45 грн/кг без ПДВ станом на 20 вересня, що на 10 копійок більше, ніж минулого місяця. Це відбувається попри скорочення попиту на готову молочну продукцію та зниження цін на біржові молочні товари в Європі та США.