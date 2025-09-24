Ціни на молоко в Україні стабільні, попри падіння попиту та світових цін
Київ • УНН
Середня ціна молока екстра ґатунку в Україні зросла до 17,45 грн/кг без ПДВ станом на 20 вересня, що на 10 копійок більше, ніж минулого місяця. Це відбувається попри скорочення попиту на готову молочну продукцію та зниження цін на біржові молочні товари в Європі та США.
Закупівельні ціни на молоко-сировину в Україні залишаються стабільними, попри падіння попиту та зниження цін на біржові молочні товари в Європі та США, – повідомляють аналітики Асоціації виробників молока, пише УНН.
Деталі
За даними Асоціації виробників молока, станом на 20 вересня середня ціна молока екстра ґатунку склала 17,45 грн/кг без ПДВ, що на 10 копійок більше порівняно з попереднім місяцем. Діапазон цін у господарствах варіюється від 17,00 до 18,20 грн/кг без ПДВ, при цьому нижня межа підросла на 10 коп., а верхня – на 40 копійок.
Молоко вищого ґатунку закуповують у середньому по 17,15 грн/кг без ПДВ (+10 коп.), з діапазоном 16,80–17,60 грн/кг. Молоко першого ґатунку коштує в середньому 16,80 грн/кг без ПДВ, що на 40 коп. більше, ніж наприкінці серпня. Мінімальні та максимальні ціни склали 16,50 та 17,20 грн/кг відповідно.
Аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі зазначає, що ціни на молоко-сировину залишаються стабільними через скорочення попиту на готову молочну продукцію та молоко-сировину з боку переробників. Підприємства працюють на склади, обмежуючи експорт до ЄС і пострадянських країн, а також стикаються зі зниженням продажів у торговельних мережах та падінням світових біржових цін.
Ціни на вершкове масло та сухе молоко у Європі знижуються, американське масло коштує близько 3,5 євро за кг, що майже вдвічі дешевше європейського продукту. Нові торговельні домовленості США та ЄС дозволяють європейцям щороку безмитно закуповувати до 20 тис. т американських молочних продуктів, що створює додатковий тиск на місцевих виробників. Для українських підприємств із застарілою матеріально-технологічною базою конкуренція з американськими виробниками особливо складна.
Зростання виробництва молока-сировини як в Україні, так і в Європі, додатково стримує закупівельні ціни. Утім, у зимовий період можливе певне зменшення надою та активізація внутрішнього попиту на свіжу молочну продукцію, що потенційно може стабілізувати або трохи підвищити ціни. Проте, через низький попит і зниження біржових цін, швидкого зростання закупівельних цін очікувати не варто.
