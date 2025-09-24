$41.380.13
Ексклюзив
07:25 • 3056 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
06:56 • 7162 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
06:43 • 6644 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 21801 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 40711 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
23 вересня, 17:44 • 33518 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 31884 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 63138 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 29185 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 65595 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 12:09
Ціни на молоко в Україні стабільні, попри падіння попиту та світових цін

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Середня ціна молока екстра ґатунку в Україні зросла до 17,45 грн/кг без ПДВ станом на 20 вересня, що на 10 копійок більше, ніж минулого місяця. Це відбувається попри скорочення попиту на готову молочну продукцію та зниження цін на біржові молочні товари в Європі та США.

Ціни на молоко в Україні стабільні, попри падіння попиту та світових цін

Закупівельні ціни на молоко-сировину в Україні залишаються стабільними, попри падіння попиту та зниження цін на біржові молочні товари в Європі та США, – повідомляють аналітики Асоціації виробників молока, пише УНН.

Деталі

За даними Асоціації виробників молока, станом на 20 вересня середня ціна молока екстра ґатунку склала 17,45 грн/кг без ПДВ, що на 10 копійок більше порівняно з попереднім місяцем. Діапазон цін у господарствах варіюється від 17,00 до 18,20 грн/кг без ПДВ, при цьому нижня межа підросла на 10 коп., а верхня – на 40 копійок.

Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати

Молоко вищого ґатунку закуповують у середньому по 17,15 грн/кг без ПДВ (+10 коп.), з діапазоном 16,80–17,60 грн/кг. Молоко першого ґатунку коштує в середньому 16,80 грн/кг без ПДВ, що на 40 коп. більше, ніж наприкінці серпня. Мінімальні та максимальні ціни склали 16,50 та 17,20 грн/кг відповідно.

Аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі зазначає, що ціни на молоко-сировину залишаються стабільними через скорочення попиту на готову молочну продукцію та молоко-сировину з боку переробників. Підприємства працюють на склади, обмежуючи експорт до ЄС і пострадянських країн, а також стикаються зі зниженням продажів у торговельних мережах та падінням світових біржових цін.

Україна та ЄС обговорили співпрацю в агросекторі: ключові напрями підтримки

Ціни на вершкове масло та сухе молоко у Європі знижуються, американське масло коштує близько 3,5 євро за кг, що майже вдвічі дешевше європейського продукту. Нові торговельні домовленості США та ЄС дозволяють європейцям щороку безмитно закуповувати до 20 тис. т американських молочних продуктів, що створює додатковий тиск на місцевих виробників. Для українських підприємств із застарілою матеріально-технологічною базою конкуренція з американськими виробниками особливо складна.

Зростання виробництва молока-сировини як в Україні, так і в Європі, додатково стримує закупівельні ціни. Утім, у зимовий період можливе певне зменшення надою та активізація внутрішнього попиту на свіжу молочну продукцію, що потенційно може стабілізувати або трохи підвищити ціни. Проте, через низький попит і зниження біржових цін, швидкого зростання закупівельних цін очікувати не варто.

Молоко: щоденний продукт із великою історією

Степан Гафтко

Економіка
Європа
Україна