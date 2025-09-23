Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати





В умовах війни, коли доходи населення падають, українські споживачі все частіше відмовляються від дорогих ліків на користь дешевших відповідників. Цьому також сприяють нові правила роботи аптек, які тепер зобовʼязані мати в асортименті найдешевший на ринку аналог і пропонувати його пацієнту. Як виявилося, такі нововведення не до душі виробникам, які відмовляються знижувати відпускні ціни, пише УНН.

Фармацевтична компанія "Дарниця", чиї препарати користувалися попитом серед українців, стала лідером підвищення цін на ліки. В одному зі своїх інтервʼю керівник Ради директорів фармацевтичної компанії "Дарниця" Катерина Загорій заявила, що компанія підняла ціни на ліки на 120%.

Така ситуація не могла не вплинути на споживчий попит. Як засвідчило соціологічне дослідження компанії Gradus Research, проведене у квітні цього року, українців дуже турбувало зростання цін на ліки - 90% цільової аудиторії вважають зростання цін на ліки суттєвою проблемою. При цьому більшість респондентів (79%) зазначили, що змушені економити, щоб придбати необхідні ліки.

Тож зрозуміло, що більшість українців почали відмовлятися від дорогих препаратів і переходити на більш дешеві відповідники. Окрім того, набуло чинності нове регулювання роботи аптек, за яким вони зобовʼязані мати в асортименті найдешевший аналог препарату, який є на ринку, і в першу чергу саме його фармацевти мусять запропонувати пацієнту.

Не всі виробники захотіли адаптуватися до нових правил і знижувати свої відпускні ціни, які становлять до 72% вартості препарату. Дехто замість того, щоб підтримати людей у складні часи, вирішив продовжувати заробляти надприбутки.

Високі ціни на ліки одного з фармгігантів і попит на дешевші аналоги призвели до переорієнтації ринку і зниження продажів дорогих препаратів.

Наприклад, у компанії "Дарниця" вже заявили про те, що змушені були кілька разів призупиняти виробництво ліків через переповнені склади. За словами Загорій, аптеки стали менше закуповувати препаратів їхнього виробництва.

У цьому контексті поведінка компанії виглядає щонайменше дивною. Адже на ринку достатньо вітчизняних виробників, які пропонують ті ж самі діючі речовини, але за значно доступнішою ціною. Очевидно, у компанії досі не розуміють, що люди обирають гаманцем – і це природний процес, бо саме споживчий попит визначає, чия продукція залишиться затребуваною.

Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст

У публічних заявах часто наголошується на тому, що винні інші гравці ринку, тоді як ключову роль у зниженні попиту відіграє власна цінова політика заводу. Деяким виробникам варто було б переглянути власні цінники і зробити висновки замість пошуку чорної кішки у чорній кімнаті. Адже саме цінники зараз визначають, чи готовий пацієнт в умовах обмеженого бюджету зробити вибір на користь тих чи інших ліків.

Попри усі зміни в регулюванні український ринок фармацевтики залишається сьогодні полем реальної конкуренції цін, а не гучних заяв. І саме споживач, а не погоня за надприбутками визначає лідерів ринку.