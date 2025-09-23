Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты





В условиях войны, когда доходы населения падают, украинские потребители все чаще отказываются от дорогих лекарств в пользу более дешевых аналогов. Этому также способствуют новые правила работы аптек, которые теперь обязаны иметь в ассортименте самый дешевый на рынке аналог и предлагать его пациенту. Как оказалось, такие нововведения не по душе производителям, которые отказываются снижать отпускные цены, пишет УНН.

Фармацевтическая компания "Дарница", чьи препараты пользовались спросом среди украинцев, стала лидером повышения цен на лекарства. В одном из своих интервью руководитель Совета директоров фармацевтической компании "Дарница" Екатерина Загорий заявила, что компания подняла цены на лекарства на 120%.

Такая ситуация не могла не повлиять на потребительский спрос. Как показало социологическое исследование компании Gradus Research, проведенное в апреле этого года, украинцев очень беспокоил рост цен на лекарства - 90% целевой аудитории считают рост цен на лекарства существенной проблемой. При этом большинство респондентов (79%) отметили, что вынуждены экономить, чтобы приобрести необходимые лекарства.

Поэтому понятно, что большинство украинцев начали отказываться от дорогих препаратов и переходить на более дешевые аналоги. Кроме того, вступило в силу новое регулирование работы аптек, согласно которому они обязаны иметь в ассортименте самый дешевый аналог препарата, который есть на рынке, и в первую очередь именно его фармацевты должны предложить пациенту.

Не все производители захотели адаптироваться к новым правилам и снижать свои отпускные цены, которые составляют до 72% стоимости препарата. Некоторые вместо того, чтобы поддержать людей в сложные времена, решили продолжать зарабатывать сверхприбыли.

Высокие цены на лекарства одного из фармгигантов и спрос на более дешевые аналоги привели к переориентации рынка и снижению продаж дорогих препаратов.

Например, в компании "Дарница" уже заявили о том, что вынуждены были несколько раз приостанавливать производство лекарств из-за переполненных складов. По словам Загорий, аптеки стали меньше закупать препаратов их производства.

В этом контексте поведение компании выглядит по меньшей мере странным. Ведь на рынке достаточно отечественных производителей, которые предлагают те же действующие вещества, но по значительно более доступной цене. Очевидно, в компании до сих пор не понимают, что люди выбирают кошельком – и это естественный процесс, потому что именно потребительский спрос определяет, чья продукция останется востребованной.

Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист

В публичных заявлениях часто подчеркивается, что виноваты другие игроки рынка, тогда как ключевую роль в снижении спроса играет собственная ценовая политика завода. Некоторым производителям стоило бы пересмотреть собственные ценники и сделать выводы вместо поиска черной кошки в черной комнате. Ведь именно ценники сейчас определяют, готов ли пациент в условиях ограниченного бюджета сделать выбор в пользу тех или иных лекарств.

Несмотря на все изменения в регулировании, украинский рынок фармацевтики остается сегодня полем реальной конкуренции цен, а не громких заявлений. И именно потребитель, а не погоня за сверхприбылями определяет лидеров рынка.