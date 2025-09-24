Цены на молоко в Украине стабильны, несмотря на падение спроса и мировых цен
Киев • УНН
Средняя цена молока экстра сорта в Украине выросла до 17,45 грн/кг без НДС по состоянию на 20 сентября, что на 10 копеек больше, чем в прошлом месяце. Это происходит несмотря на сокращение спроса на готовую молочную продукцию и снижение цен на биржевые молочные товары в Европе и США.
Закупочные цены на молоко-сырье в Украине остаются стабильными, несмотря на падение спроса и снижение цен на биржевые молочные товары в Европе и США, – сообщают аналитики Ассоциации производителей молока, пишет УНН.
Детали
По данным Ассоциации производителей молока, по состоянию на 20 сентября средняя цена молока экстра сорта составила 17,45 грн/кг без НДС, что на 10 копеек больше по сравнению с предыдущим месяцем. Диапазон цен в хозяйствах варьируется от 17,00 до 18,20 грн/кг без НДС, при этом нижний предел подрос на 10 коп., а верхний – на 40 копеек.
Молоко высшего сорта закупают в среднем по 17,15 грн/кг без НДС (+10 коп.), с диапазоном 16,80–17,60 грн/кг. Молоко первого сорта стоит в среднем 16,80 грн/кг без НДС, что на 40 коп. больше, чем в конце августа. Минимальные и максимальные цены составили 16,50 и 17,20 грн/кг соответственно.
Аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили отмечает, что цены на молоко-сырье остаются стабильными из-за сокращения спроса на готовую молочную продукцию и молоко-сырье со стороны переработчиков. Предприятия работают на склады, ограничивая экспорт в ЕС и постсоветские страны, а также сталкиваются со снижением продаж в торговых сетях и падением мировых биржевых цен.
Цены на сливочное масло и сухое молоко в Европе снижаются, американское масло стоит около 3,5 евро за кг, что почти вдвое дешевле европейского продукта. Новые торговые договоренности США и ЕС позволяют европейцам ежегодно беспошлинно закупать до 20 тыс. т американских молочных продуктов, что создает дополнительное давление на местных производителей. Для украинских предприятий с устаревшей материально-технологической базой конкуренция с американскими производителями особенно сложна.
Рост производства молока-сырья как в Украине, так и в Европе, дополнительно сдерживает закупочные цены. Впрочем, в зимний период возможно некоторое уменьшение надоя и активизация внутреннего спроса на свежую молочную продукцию, что потенциально может стабилизировать или немного повысить цены. Однако, из-за низкого спроса и снижения биржевых цен, быстрого роста закупочных цен ожидать не стоит.
