Цены на молоко в Украине стабильны, несмотря на падение спроса и мировых цен

Эксклюзив
07:25 • 3082 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
06:56 • 7230 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
06:43 • 6708 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
23 сентября, 19:19 • 21830 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09 • 40738 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
23 сентября, 17:44 • 33534 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 31895 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 63162 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 29191 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 65599 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
Во временно оккупированном Мариуполе РФ строит "таможню"23 сентября, 23:53 • 19037 просмотра
Лавров прибыл в Нью-Йорк на 80-ю сессию Генассамблеи ООН24 сентября, 01:25 • 17769 просмотра
На 88-м году жизни скончалась киноактриса Клаудия КардиналеPhoto02:37 • 18298 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto05:16 • 20679 просмотра
В рф сообщают о новой атаке на нефтехимический комплекс в БашкортостанеPhotoVideo06:00 • 15442 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto05:30 • 14303 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto05:16 • 20928 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 63169 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты23 сентября, 10:33 • 46274 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45 • 63265 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Эдгарс Ринкевичс
Кит Келлог
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Франция
Швейцария
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 26871 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 87438 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 47941 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 62508 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 114165 просмотра
Цены на молоко в Украине стабильны, несмотря на падение спроса и мировых цен

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Средняя цена молока экстра сорта в Украине выросла до 17,45 грн/кг без НДС по состоянию на 20 сентября, что на 10 копеек больше, чем в прошлом месяце. Это происходит несмотря на сокращение спроса на готовую молочную продукцию и снижение цен на биржевые молочные товары в Европе и США.

Цены на молоко в Украине стабильны, несмотря на падение спроса и мировых цен

Закупочные цены на молоко-сырье в Украине остаются стабильными, несмотря на падение спроса и снижение цен на биржевые молочные товары в Европе и США, – сообщают аналитики Ассоциации производителей молока, пишет УНН.

Детали

По данным Ассоциации производителей молока, по состоянию на 20 сентября средняя цена молока экстра сорта составила 17,45 грн/кг без НДС, что на 10 копеек больше по сравнению с предыдущим месяцем. Диапазон цен в хозяйствах варьируется от 17,00 до 18,20 грн/кг без НДС, при этом нижний предел подрос на 10 коп., а верхний – на 40 копеек.

Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты23.09.25, 13:33 • 46250 просмотров

Молоко высшего сорта закупают в среднем по 17,15 грн/кг без НДС (+10 коп.), с диапазоном 16,80–17,60 грн/кг. Молоко первого сорта стоит в среднем 16,80 грн/кг без НДС, что на 40 коп. больше, чем в конце августа. Минимальные и максимальные цены составили 16,50 и 17,20 грн/кг соответственно.

Аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили отмечает, что цены на молоко-сырье остаются стабильными из-за сокращения спроса на готовую молочную продукцию и молоко-сырье со стороны переработчиков. Предприятия работают на склады, ограничивая экспорт в ЕС и постсоветские страны, а также сталкиваются со снижением продаж в торговых сетях и падением мировых биржевых цен.

Украина и ЕС обсудили сотрудничество в агросекторе: ключевые направления поддержки24.09.25, 02:07 • 2474 просмотра

Цены на сливочное масло и сухое молоко в Европе снижаются, американское масло стоит около 3,5 евро за кг, что почти вдвое дешевле европейского продукта. Новые торговые договоренности США и ЕС позволяют европейцам ежегодно беспошлинно закупать до 20 тыс. т американских молочных продуктов, что создает дополнительное давление на местных производителей. Для украинских предприятий с устаревшей материально-технологической базой конкуренция с американскими производителями особенно сложна.

Рост производства молока-сырья как в Украине, так и в Европе, дополнительно сдерживает закупочные цены. Впрочем, в зимний период возможно некоторое уменьшение надоя и активизация внутреннего спроса на свежую молочную продукцию, что потенциально может стабилизировать или немного повысить цены. Однако, из-за низкого спроса и снижения биржевых цен, быстрого роста закупочных цен ожидать не стоит.

Молоко: ежедневный продукт с большой историей11.09.25, 19:02 • 20936 просмотров

Степан Гафтко

Экономика
Европа
Украина