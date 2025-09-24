Цены на молоко в Украине стабильны, несмотря на падение спроса и мировых цен

Средняя цена молока экстра сорта в Украине выросла до 17,45 грн/кг без НДС по состоянию на 20 сентября, что на 10 копеек больше, чем в прошлом месяце. Это происходит несмотря на сокращение спроса на готовую молочную продукцию и снижение цен на биржевые молочные товары в Европе и США.