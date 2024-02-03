"Ціную реалізацію домовленостей з Шольцем": Зеленський подякував Німеччині за 7,6 млрд євро для України у бюджеті
Київ • УНН
Німецький Бундестаг затвердив 7,6 мільярда євро військової допомоги Україні у своєму бюджеті на 2024 рік, що привітав президент Зеленський і заявив, що цінує послідовну підтримку Німеччини.
Президент Володимир Зеленський привітав рішення Бундестагу Німеччини щодо виділення 7,6 млрд євро військової допомоги Україні у бюджеті на 2024 рік, передає УНН.
Я вітаю схвалення Бундестагом Німеччини виділення 7,6 млрд євро військової допомоги Україні у бюджеті на 2024 рік. Я ціную, що наші угоди з канцлером Олафом Шольцом реалізуються
Він подякував Бундесрату за ухвалення важливої політичної резолюції на підтримку України.
"Моя особлива подяка Бундесрату ... за ухвалення важливої політичної резолюції на підтримку України, на тлі того, як повномасштабне вторгнення росії наближається до дворічної позначки. Ми цінуємо послідовну підтримку наших німецьких друзів на всіх рівнях. На Німеччину можна покластися!", - зазначив Зеленський.
Доповнення
Бундестаг 2 лютого затвердив бюджет Німеччини на 2024 рік, який зокрема передбачає щонайменше 520 мільйонів євро, що підуть на закупівлю військового обладнання, яке буде передано Україні.