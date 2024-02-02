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Бундестаг затвердив бюджет Німеччини на 2024 рік: передбачається 520 млн євро на закупівлю військового обладнання для України - ЗМІ

Бундестаг затвердив бюджет Німеччини на 2024 рік: передбачається 520 млн євро на закупівлю військового обладнання для України - ЗМІ

Київ • УНН

 • 23614 перегляди

У затвердженому Бундестагом бюджеті Німеччини на 2024 рік передбачено щонайменше 520 мільйонів євро на закупівлю військової техніки для передачі Україні.

Бундестаг затвердив бюджет Німеччини на 2024 рік, який зокрема передбачає щонайменше 520 мільйонів євро, що підуть на закупівлю військового обладнання, яке буде передано Україні, повідомляє BILD, пише УНН

Деталі

Бюджет ФРН на 2024 рік, затверджений Бундестагом, передбачає нові позики на загальну суму близько 39 мільярдів євро. Витрати бюджету заплановано у близько 477 мільярдів євро.

Під час голосування 388 депутатів Бундестагу проголосували "за", 279 - "проти".

Як зазначає tagesschau, очікується, що Бундесрат також дасть зелене світло для бюджету пізніше сьогодні.

Раніше депутати ухвалили закон, який покликаний юридично закріпити заходи жорсткої економії в бюджеті на 2024 рік, включаючи скорочення субсидій на дизельне паливо, що викликало протести фермерів.

Найбільша частина бюджету (175 мільярдів євро) дістанеться міністерству праці під керівництвом Хубертуса Хайля: він має використати ці гроші для усунення прогалин у пенсійній системі та збільшення доходів громадян.

Друге місце за обсягом фінансів посіло міністерство оборони: його витрати збільшились на 1,83 мільярда євро порівняно з попереднім роком. "Щонайменше 520 мільйонів євро піде на закупівлю військового обладнання, яке буде передано Україні", - вказує видання.

Додамо

У листопаді 2023 року повідомлялося, що Німеччина 2024 року подвоїть військову допомогу Україні, і замість 4 мільярдів євро буде 8 мільярдів.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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