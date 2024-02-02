Бундестаг утвердил бюджет Германии на 2024 год: предусматривается 520 млн евро на закупку военного оборудования для Украины - СМИ

Бундестаг утвердил бюджет Германии на 2024 год, который в частности предусматривает не менее 520 миллионов евро, которые пойдут на закупку военного оборудования, что будет передано Украине, сообщает BILD, пишет УНН.

Детали

Бюджет ФРГ на 2024 год, утвержденный Бундестагом, предусматривает новые займы на общую сумму около 39 миллиардов евро. Расходы бюджета запланированы в около 477 миллиардов евро.

Во время голосования 388 депутатов Бундестага проголосовали "за", 279 - "против".

Как отмечает tagesschau, ожидается, что Бундесрат также даст зеленый свет для бюджета позже сегодня.

Ранее депутаты приняли закон, который призван юридически закрепить меры жесткой экономии в бюджете на 2024 год, включая сокращение субсидий на дизельное топливо, что вызвало протесты фермеров.

Наибольшая часть бюджета (175 миллиардов евро) достанется министерству труда под руководством Хубертуса Хайля: он должен использовать эти деньги для устранения пробелов в пенсионной системе и увеличения доходов граждан.

Второе место по объему финансов заняло министерство обороны: его расходы увеличились на 1,83 миллиарда евро по сравнению с предыдущим годом. "По меньшей мере 520 миллионов евро пойдет на закупку военного оборудования, которое будет передано Украине", - указывает издание.

Добавим

В ноябре 2023 года сообщалось, что Германия в 2024 году удвоит военную помощь Украине, и вместо 4 миллиардов евро будет 8 миллиардов.