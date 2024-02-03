"Ценю реализацию договоренностей с Шольцем": Зеленский поблагодарил Германию за 7,6 млрд евро для Украины в бюджете
Киев • УНН
Немецкий Бундестаг утвердил 7,6 миллиарда евро военной помощи Украине в своем бюджете на 2024 год, что приветствовал президент Зеленский и заявил, что ценит последовательную поддержку Германии.
Президент Владимир Зеленский приветствовал решение Бундестага Германии о выделении 7,6 млрд евро военной помощи Украине в бюджете на 2024 год, передает УНН.
Я приветствую одобрение Бундестагом Германии выделения 7,6 млрд евро военной помощи Украине в бюджете на 2024 год. Я ценю, что наши соглашения с канцлером Олафом Шольцом реализуются
Он поблагодарил Бундесрат за принятие важной политической резолюции в поддержку Украины.
"Моя особая благодарность Бундесрату ... за принятие важной политической резолюции в поддержку Украины, на фоне того, как полномасштабное вторжение россии приближается к двухлетней отметке. Мы ценим последовательную поддержку наших немецких друзей на всех уровнях. На Германию можно положиться!" - отметил Зеленский.
Дополнение
Бундестаг 2 февраля утвердил бюджет Германии на 2024 год, который в частности предусматривает не менее 520 миллионов евро, которые пойдут на закупку военного оборудования, которое будет передано Украине.
"Ценю реализацию договоренностей с Шольцем": Зеленский поблагодарил Германию за 7,6 млрд евро для Украины в бюджете
Немецкий Бундестаг утвердил 7,6 миллиарда евро военной помощи Украине в своем бюджете на 2024 год, что приветствовал президент Зеленский и заявил, что ценит последовательную поддержку Германии.
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