"Ценю реализацию договоренностей с Шольцем": Зеленский поблагодарил Германию за 7,6 млрд евро для Украины в бюджете

Президент Владимир Зеленский приветствовал решение Бундестага Германии о выделении 7,6 млрд евро военной помощи Украине в бюджете на 2024 год, передает УНН.

Я приветствую одобрение Бундестагом Германии выделения 7,6 млрд евро военной помощи Украине в бюджете на 2024 год. Я ценю, что наши соглашения с канцлером Олафом Шольцом реализуются - написал Зеленский в соцсетях.

Он поблагодарил Бундесрат за принятие важной политической резолюции в поддержку Украины.

"Моя особая благодарность Бундесрату ... за принятие важной политической резолюции в поддержку Украины, на фоне того, как полномасштабное вторжение россии приближается к двухлетней отметке. Мы ценим последовательную поддержку наших немецких друзей на всех уровнях. На Германию можно положиться!" - отметил Зеленский.

Дополнение

Бундестаг 2 февраля утвердил бюджет Германии на 2024 год, который в частности предусматривает не менее 520 миллионов евро, которые пойдут на закупку военного оборудования, которое будет передано Украине.