Ціни на молоко в ЄС знижуються: українська молочна продукція може перестати бути привабливою в Європі

Цитата

"Якщо виробництво молока в ЄС продовжить зростати, а попит на молочну продукцію в світі залишатиметься обмеженим, то спотові ціни на сире молоко ймовірно залишаться на рівні 30-35 євроцентів за кг в найближчій перспективі.

Українська молочна продукція вже не приваблива для європейських споживачів. В кінці березня – на початку квітня різниця вартості сирого молока на спотовому ринку в Україні складала плюс 20% проти ЄС.

Існує ризик збільшення обсягів поставок в Україну дешевих сирів, вершкового масла та вершків з європейських країн, які складуть конкуренцію молочним продуктам національного виробництва", - зазначив Кухалейшвілі.

Деталі

За попередніми даними Єврокомісії, в березні 2023 року cередня ціна на сире молоко в ЄС склала 51,79 євроцентів за кг і скоротилася майже на 3% порівняно з лютим.

Серед країн-членів ЄС дешевше молоко тільки в Латвії, а саме 34,14 євроцентів за кг. Різниця в ціні на сировину між Україною і Латвією складає плюс 3,2%.

Згідно з даними звіту Асоціаціі виробників молока, найвищої планки цінового діапазону досягло сире молоко в таких державах як Кіпр (65,36 євроцентів), Мальта (60,55 євроцентів) та Іспанія (58,54 євроцентів).

Асоціація виробників молока зазначила, що підтримує реєстрацію в ВРУ законопроекту «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зниження ставки податку на додану вартість для молока і молочної продукції». На її думку, у разі прийняття законопроекту в Україні з’являться підстави до зниження ставки ПДВ для виробників та переробників молока з 20% до щонайменше 10%, що в результаті посприяє зниженню цін на сировину в інтересах переробників і на молочні продукти в інтересах українських споживачів.

Нагадаємо

Споживча інфляція в Україні продовжує сповільнюватись, овочі є лідерами з подорожчання.