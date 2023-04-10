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Цены на молоко в ЕС снижаются: украинская молочная продукция может перестать быть привлекательной в Европе

Цены на молоко в ЕС снижаются: украинская молочная продукция может перестать быть привлекательной в Европе

Киев • УНН

 • 1447493 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Цены на молоко в ЕС снижаются и украинская молочная продукция может перестать быть привлекательной в Европе. Об этом сообщает аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили, передает УНН.

Цитата

"Если производство молока в ЕС продолжит расти, а спрос на молочную продукцию в мире будет оставаться ограниченным, то спотовые цены на сырое молоко вероятно останутся на уровне 30-35 евроцентов за кг в ближайшей перспективе.

Украинская молочная продукция уже не привлекательна для европейских потребителей. В конце марта – в начале апреля разница стоимости сырого молока на спотовом рынке в Украине составляла плюс 20% против ЕС.

Существует риск увеличения объемов поставок в Украину дешевых сыров, сливочного масла и сливок из европейских стран, которые составят конкуренцию молочным продуктам национального производства", - отметил Кухалейшвили.

Детали

По предварительным данным Еврокомиссии, в марте 2023 года средняя цена на сырое молоко в ЕС составила 51,79 евроцентов за кг и сократилась почти на 3% по сравнению с февралем.

Среди стран-членов ЕС дешевле молоко только в Латвии, а именно 34,14 евроцентов за кг. Разница в цене на сырье между Украиной и Латвией составляет плюс 3,2%.

Согласно данным отчета Ассоциации производителей молока, самой высокой планки ценового диапазона достигло сырое молоко в таких государствах как Кипр (65,36 евроцентов), Мальта (60,55 евроцентов) и Испания (58,54 евроцентов).

Ассоциация производителей молока отметила, что поддерживает регистрацию в ВРУ законопроекта «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно снижения ставки налога на добавленную стоимость для молока и молочной продукции». По ее мнению, в случае принятия законопроекта в Украине появятся основания к снижению ставки НДС для производителей и переработчиков молока с 20% до по меньшей мере 10%, что в результате поспособствует снижению цен на сырье в интересах переработчиков и на молочные продукты в интересах украинских потребителей.

Напомним

Потребительская инфляция в Украине продолжает замедляться, овощи являются лидерами по подорожанию.

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