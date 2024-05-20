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Ціна біткоїна тримається на рівні 67 тис. дол. на тлі очікувань нових сигналів ФРС

Ціна біткоїна тримається на рівні 67 тис. дол. на тлі очікувань нових сигналів ФРС

Київ • УНН

 • 20777 перегляди

Ціна біткоїна залишалася в обмеженому діапазоні близько $67 000 на тлі обережності щодо перспектив процентних ставок у США, тоді як альткоїни, такі як Ethereum і XRP, демонстрували змішану динаміку.

Ціна біткоїна у понеділок трохи зросла після відновлення на вихідних, хоча, як і раніше, залишалася в обмеженому діапазоні на тлі постійної обережності щодо перспектив процентних ставок у США, повідомляє Investing.com, пише УНН.

Деталі

Найбільша у світі криптовалюта мало змінилася в ціні за останні 24 години і на 13:13 за Грінвічем (16:13 за Києвом), як вказано, стабілізувалася на рівні $67 085,1. Токен залишався в межах торгового діапазону від 60 000 до 70 000 доларів, встановленого з середини березня, з невеликою кількістю каталізаторів для негайного прориву.

Апетит щодо біткоїнів, як вказано, також був затьмарений зірковим ралі на ринках металів. "Поєднання попиту на активи-притулки та довгі позиції призвело до того, що в понеділок золото досягло рекордного рівня", - зазначає видання.

Окрім того, як повідомляється, цього тижня основна увага була приділена додатковим сигналам Федеральної резервної системи США, які, ймовірно, вплинуть на прогноз відсоткових ставок.

Долар також стабілізувався після втрат минулого тижня, обмежуючи будь-який значний потенціал зростання біткоїна. Побоювання потенційної геополітичної нестабільності на Близькому Сході після того, як президент і міністр закордонних справ Ірану загинули внаслідок аварії вертольота, також стримували апетит до ризику та схиляли трейдерів до активів-притулків, таких як золото та долар, пише видання.

При цьому, як повідомляється, більшість основних альткоїнів у понеділок коливалися, відстежуючи слабкі рухи біткоїнів, на тлі того, як настрої залишалися стриманими.

Другий у світі токен Ethereum виріс на 0,4% до $3 090,91, а XRP упав на 0,3%. Акції Solana зросли на 5,1%.

Котирування мемкоїнов показали неоднозначну динаміку: акції DOGE та SHIB зросли на 1,2%, а SHIB залишився на колишньому рівні.

В останні місяці альткоїни боролися за популярність, на тлі того, як більшість потоків криптовалютного капіталу, як і раніше, була орієнтована в основному на біткоїни. Потенційні заходи регулювання проти Ethereum з боку Комісії з цінних паперів та бірж США, як повідомляється, також знизили апетит до альткойнам.

Окрім того, на ринку, як повідомляється, кількість нових біткоїн-гаманців впала до найнижчого рівня з 2018 року, що вказує на зниження інтересу та зниження активності в екосистемі біткоїнів.

За даними The Block, минулого тижня до мережі біткоїнів щодня додавали в середньому 275 000 адрес у порівнянні з 625 000 шість місяців тому.

Інші показники, що ретельно відстежуються, також знизилися, у тому числі доходи майнерів, що вимірюються швидкістю хешування, яка досягла рекордно низького рівня. Комісії за транзакції та показники обсягу ончейн також перебувають у мінусі.

Тим часом, попри поточний спад внутрішньомережевих показників, нові протоколи в мережі біткоїнів викликають рекордний інтерес з боку венчурних компаній, що потенційно створює основу для майбутнього відродження, вказує видання.

Крипта для чайників. Частина 4: Що таке монети і токени та в чому їхні відмінності07.05.24, 14:15 • 334492 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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