Цена биткоина держится на уровне 67 тыс. долл. на фоне ожиданий новых сигналов ФРС

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
  •  82448 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
  •  104265 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  175962 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  168809 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  189863 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  162163 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  120975 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  125329 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  135531 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125677 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  356384 просмотра

Цена биткоина держится на уровне 67 тыс. долл. на фоне ожиданий новых сигналов ФРС

Цена биткоина оставалась в ограниченном диапазоне около $67 000 на фоне осторожности относительно перспектив процентных ставок в США, тогда как альткоины, такие как Ethereum и XRP, демонстрировали смешанную динамику.

Экономика •   •  5012 просмотра
Цена биткоина держится на уровне 67 тыс. долл. на фоне ожиданий новых сигналов ФРС

За 1000 грн в Киеве продают места в очереди в ТЦК и СП - нардеп Осадчук

Народный депутат Андрей Осадчук сообщил, что в Киеве места в очередях в ТЦК и СП продают по 1000 гривен.

Общество •   •  5544 просмотра
За 1000 грн в Киеве продают места в очереди в ТЦК и СП - нардеп Осадчук

Жителя москвы оштрафовали за "дискредитацию" армии из-за желто-синих волос

Жителя москвы оштрафовали на 50 000 рублей за "дискредитацию" российской армии из-за его желто-голубых волос, похожих на украинский флаг.

Новости Мира •   •  4924 просмотра
Жителя москвы оштрафовали за "дискредитацию" армии из-за желто-синих волос

"Тотальная мобилизация" экономики рф невозможна - министр обороны Британии

Президенту рф не удастся полностью перевести российскую экономику на военные рельсы из-за нехватки рабочей силы, что делает невозможным долговременное ведение войны.

Война •   •  7137 просмотра
"Тотальная мобилизация" экономики рф невозможна - министр обороны Британии

Приложение Резерв+ не несет рисков безопасности для личных данных украинцев - Минобороны

Министерство обороны уверяет, что приложение Резерв+ достаточно защищено и не несет никаких рисков для безопасности персональных данных военнообязанных украинцев.

Общество •   •  6972 просмотра
Приложение Резерв+ не несет рисков безопасности для личных данных украинцев - Минобороны

В оккупированном Джанкое партизаны заметили три российские радиолокационные станции: детали

Агент АТЕШ обнаружил три радиолокационные станции ("Противник-ГЭ", "Небо-У" и "П-18") и местонахождение российских военных, в том числе офицеров ФСБ, в оккупированном городе Джанкой.

Война •   •  6872 просмотра
В оккупированном Джанкое партизаны заметили три российские радиолокационные станции: детали

Для студентов запускают летнюю школу для создания ИИ-решений для борьбы с фейками

Летняя школа организуется для того, чтобы научить студентов создавать решения на основе искусственного интеллекта для борьбы с дезинформацией, пропагандистскими нарративами и фейковыми новостями со стороны России, а также для разработки беспилотников и программного обеспечения.

Общество •   •  5787 просмотра
Для студентов запускают летнюю школу для создания ИИ-решений для борьбы с фейками

К 15 годам тюрьмы приговорили двух предателей, которые готовили ракетные удары по базам спецназовцев ГУР на Харьковщине

Двух агентов фсб россии, которые готовили ракетно-бомбовые удары по украинским военным объектам в Харьковской области, приговорены к 15 годам лишения свободы за государственную измену.

Война •   •  6311 просмотра
К 15 годам тюрьмы приговорили двух предателей, которые готовили ракетные удары по базам спецназовцев ГУР на Харьковщине

В Иране идентифицировали тела пассажиров вертолета президента Раиси, погибших в авиакатастрофе

Тело президента Ирана и членов его делегации, погибших накануне в авиакатастрофе - идентифицированы, сейчас их передали на судебно-медицинскую экспертизу.

Новости Мира •   •  5676 просмотра
В Иране идентифицировали тела пассажиров вертолета президента Раиси, погибших в авиакатастрофе

На Хмельнитчине будут судить клирика УПЦ МП, который оправдывал агрессию рф

В Хмельницкой области будут судить клирика УПЦ (МП), который оправдывал российскую вооруженную агрессию против Украины и разжигал религиозную вражду. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Война •   •  6063 просмотра
На Хмельнитчине будут судить клирика УПЦ МП, который оправдывал агрессию рф