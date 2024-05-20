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Цена биткоина держится на уровне 67 тыс. долл. на фоне ожиданий новых сигналов ФРС
Цена биткоина оставалась в ограниченном диапазоне около $67 000 на фоне осторожности относительно перспектив процентных ставок в США, тогда как альткоины, такие как Ethereum и XRP, демонстрировали смешанную динамику.
За 1000 грн в Киеве продают места в очереди в ТЦК и СП - нардеп Осадчук
Народный депутат Андрей Осадчук сообщил, что в Киеве места в очередях в ТЦК и СП продают по 1000 гривен.
Жителя москвы оштрафовали за "дискредитацию" армии из-за желто-синих волос
Жителя москвы оштрафовали на 50 000 рублей за "дискредитацию" российской армии из-за его желто-голубых волос, похожих на украинский флаг.
"Тотальная мобилизация" экономики рф невозможна - министр обороны Британии
Президенту рф не удастся полностью перевести российскую экономику на военные рельсы из-за нехватки рабочей силы, что делает невозможным долговременное ведение войны.
Приложение Резерв+ не несет рисков безопасности для личных данных украинцев - Минобороны
Министерство обороны уверяет, что приложение Резерв+ достаточно защищено и не несет никаких рисков для безопасности персональных данных военнообязанных украинцев.
В оккупированном Джанкое партизаны заметили три российские радиолокационные станции: детали
Агент АТЕШ обнаружил три радиолокационные станции ("Противник-ГЭ", "Небо-У" и "П-18") и местонахождение российских военных, в том числе офицеров ФСБ, в оккупированном городе Джанкой.
Для студентов запускают летнюю школу для создания ИИ-решений для борьбы с фейками
Летняя школа организуется для того, чтобы научить студентов создавать решения на основе искусственного интеллекта для борьбы с дезинформацией, пропагандистскими нарративами и фейковыми новостями со стороны России, а также для разработки беспилотников и программного обеспечения.
К 15 годам тюрьмы приговорили двух предателей, которые готовили ракетные удары по базам спецназовцев ГУР на Харьковщине
Двух агентов фсб россии, которые готовили ракетно-бомбовые удары по украинским военным объектам в Харьковской области, приговорены к 15 годам лишения свободы за государственную измену.
В Иране идентифицировали тела пассажиров вертолета президента Раиси, погибших в авиакатастрофе
Тело президента Ирана и членов его делегации, погибших накануне в авиакатастрофе - идентифицированы, сейчас их передали на судебно-медицинскую экспертизу.
На Хмельнитчине будут судить клирика УПЦ МП, который оправдывал агрессию рф
В Хмельницкой области будут судить клирика УПЦ (МП), который оправдывал российскую вооруженную агрессию против Украины и разжигал религиозную вражду. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.