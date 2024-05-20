Цена биткоина держится на уровне 67 тыс. долл. на фоне ожиданий новых сигналов ФРС

Цена биткоина в понедельник немного выросла после восстановления на выходных, хотя по-прежнему оставалась в ограниченном диапазоне на фоне постоянной осторожности относительно перспектив процентных ставок в США, сообщает Investing.com, пишет УНН.

Детали

Крупнейшая в мире криптовалюта мало изменилась в цене за последние 24 часа и на 13:13 по Гринвичу (16:13 по Киеву), как указано, стабилизировалась на уровне $67 085,1. Токен оставался в пределах торгового диапазона от 60 000 до 70 000 долларов, установленного с середины марта, с небольшим количеством катализаторов для немедленного прорыва.

Аппетит относительно биткоинов, как указано, также был омрачен звездным ралли на рынках металлов. "Сочетание спроса на активы-убежища и длинные позиции привело к тому, что в понедельник золото достигло рекордного уровня", - отмечает издание.

Кроме того, как сообщается, на этой неделе основное внимание было уделено дополнительным сигналам Федеральной резервной системы США, которые, вероятно, повлияют на прогноз процентных ставок.

Доллар также стабилизировался после потерь на прошлой неделе, ограничивая любой значительный потенциал роста биткоина. Опасения потенциальной геополитической нестабильности на Ближнем Востоке после того, как президент и министр иностранных дел Ирана погибли в результате крушения вертолета, также сдерживали аппетит к риску и склоняли трейдеров к активам-убежищам, таким как золото и доллар, пишет издание.

При этом, как сообщается, большинство основных альткоинов в понедельник колебались, отслеживая слабые движения биткоинов, на фоне того, как настроения оставались сдержанными.

Второй в мире токен Ethereum вырос на 0,4% до $3 090,91, а XRP упал на 0,3%. Акции Solana выросли на 5,1%.

Котировки мемкоинов показали неоднозначную динамику: акции DOGE и SHIB выросли на 1,2%, а SHIB остался на прежнем уровне.

В последние месяцы альткоины боролись за популярность, на фоне того, как большинство потоков криптовалютного капитала по-прежнему было ориентировано в основном на биткоины. Потенциальные меры регулирования против Ethereum со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США, как сообщается, также снизили аппетит к альткоинам.

Кроме того, на рынке, как сообщается, количество новых биткоин-кошельков упало до самого низкого уровня с 2018 года, что указывает на снижение интереса и снижение активности в экосистеме биткоинов.

По данным The Block, на прошлой неделе к сети биткоинов ежедневно добавляли в среднем 275 000 адресов по сравнению с 625 000 шесть месяцев назад.

Другие тщательно отслеживаемые показатели также снизились, в том числе доходы майнеров, измеряемые скоростью хеширования, которая достигла рекордно низкого уровня. Комиссии за транзакции и показатели объема ончейн также находятся в минусе.

Между тем, несмотря на текущий спад внутрисетевых показателей, новые протоколы в сети биткоинов вызывают рекордный интерес со стороны венчурных компаний, что потенциально создает основу для будущего возрождения, указывает издание.

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