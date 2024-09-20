Ціла ТЕЦ у Литві розбирається по частинах і передається Україні - президентка Єврокомісії
Київ • УНН
Президентка Єврокомісії повідомила про демонтаж литовської ТЕЦ для відправки в Україну. ЄС допомагає відновити 2,5 ГВт енергопотужностей та експортує 2 ГВт електроенергії для покриття потреб України.
Наразі відбувається демонтаж литовської ТЕЦ для відправки необхідних частин в Україну для відновлення енергетичних об'єктів, зруйнованих атаками рф. Також країни Європейського союзу передали Україні понад 10 тисяч генераторів і трансформаторів, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 19 вересня, передає УНН із посиланням на сайт Єврокомісії.
Через місяць виповниться 1000 днів з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну. 1000 днів абсолютної жорстокості з боку кремля. Від самого початку вони націлилися на енергетичну інфраструктуру України, щоб спробувати занурити країну в темряву. Половина всієї енергетичної інфраструктури країни була знищена
Президентка Єврокомісії зауважила, що через атаки рф в Україні зруйновано 80% ТЕС, третина потужностей ГЕС. ЄС зосередить зусилля на ремонті енергооб'єктів для відновлення 2,5 гігават потужності до зими. Це приблизно 15% від потреб України.
Наразі нам вдалося надіслати більше ніж 10 000 генераторів і трансформаторів, і допомога надходить ще більше. Поки ми говоримо, є ціла теплоелектростанція, яку демонтують у Литві та за нашою підтримкою відправляють в Україну, а потім відновлюють в Україні. Це свідчить про тривале бажання Європейського Союзу та держав-членів підтримувати Україну
Вона також розповіла, що країни ЄС експортують в Україну 2 гігавати електроенергії, що також покриває приблизно 12% потреб країни в електриці на зиму.
Крім того, Європейський союз відправляє сонячні панелі до 21 лікарні в країні, щоб забезпечити безперебійне енергопостачання. Вісім з них мають бути повністю обладнані до цієї зими.
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