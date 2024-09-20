Ціла ТЕЦ у Литві розбирається по частинах і передається Україні - президентка Єврокомісії

Наразі відбувається демонтаж литовської ТЕЦ для відправки необхідних частин в Україну для відновлення енергетичних об'єктів, зруйнованих атаками рф. Також країни Європейського союзу передали Україні понад 10 тисяч генераторів і трансформаторів, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 19 вересня, передає УНН із посиланням на сайт Єврокомісії.

Через місяць виповниться 1000 днів з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну. 1000 днів абсолютної жорстокості з боку кремля. Від самого початку вони націлилися на енергетичну інфраструктуру України, щоб спробувати занурити країну в темряву. Половина всієї енергетичної інфраструктури країни була знищена