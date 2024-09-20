Целая ТЭЦ в Литве разбирается по частям и передается Украине - президент Еврокомиссии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент Еврокомиссии сообщила о демонтаже литовской ТЭЦ для отправки в Украину. ЕС помогает восстановить 2,5 ГВт энергомощностей и экспортирует 2 ГВт электроэнергии для покрытия потребностей Украины.

Сейчас происходит демонтаж литовской ТЭЦ для отправки необходимых частей в Украину для восстановления энергетических объектов, разрушенных атаками рф. Также страны Европейского союза передали Украине более 10 тысяч генераторов и трансформаторов, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 19 сентября, передает УНН со ссылкой на сайт Еврокомиссии. 

Через месяц исполнится 1000 дней с момента полномасштабного вторжения россии в Украину. 1000 дней абсолютной жестокости со стороны кремля. С самого начала они нацелились на энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы попытаться погрузить страну во тьму. Половина всей энергетической инфраструктуры страны была уничтожена

- заявила Урсула фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии  отметила, что из-за атак рф в Украине разрушено 80% ТЭС, треть мощностей ГЭС. ЕС сосредоточит усилия  на ремонте энергообъектов для восстановления 2,5 гигаватт мощности к зиме.  Это примерно 15% от потребностей Украины.

Сейчас нам удалось отправить более 10 000 генераторов и трансформаторов, и помощь поступает еще больше. Пока мы говорим, есть целая теплоэлектростанция, которую демонтируют в Литве и при нашей поддержке отправляют в Украину, а затем восстанавливают в Украине. Это свидетельствует о длительном желании Европейского Союза и государств-членов поддерживать Украину

- рассказала Урсула фон дер Ляйен.

Она также рассказала, что страны ЕС  экспортируют в Украину 2 гигаватта электроэнергии, что также покрывает примерно 12% потребностей страны в электричестве на зиму.

Кроме того, Европейский союз отправляет солнечные панели в 21 больницу в стране, чтобы обеспечить бесперебойное энергоснабжение. Восемь из них должны быть полностью оборудованы к этой зиме.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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