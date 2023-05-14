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Циклон Mocha переріс в ураган: під ударом Бангладеш та М'янма

Циклон Mocha переріс в ураган: під ударом Бангладеш та М'янма

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Циклон Mocha посилився до урагану 5-ї категорії рухаючись через Бенгальську затоку, повідомив у неділю Об'єднаний центр попередження про тайфуни США, передає УНН з посланням на CNN. У М'янмі він зірвав дахи з будівель і вбив щонайменше трьох людей.

Деталі

Шторм супроводжується максимальною тривалою швидкістю вітру 140 вузлів (259 км/год).

Управління військової інформації М'янми повідомило, що ураган пошкодив будинки, електричні трансформатори, вежі стільникового зв'язку, човни та ліхтарні стовпи. Шторм також зірвав дахи зі спортивних будівель на Кокосових островах, приблизно за 425 кілометрів на південний захід від найбільшого міста країни, Янгона.

Агентства з надання допомоги у Бангладеш та М'янмі заявляють, що вони запустили масштабний план дій у надзвичайних ситуаціях.

Групи реагування Бангладеш на стихійні лиха та понад 3000 місцевих добровольців, які пройшли навчання з підготовки до стихійних лих та надання першої допомоги, були переведені в резерв у таборах, і діє національна система раннього попередження.

Останнім штормом із такою самою силою був тропічний циклон "Гірі" у жовтні 2010 року. Він обрушився на берег як сильний шторм категорії 4 із максимальною швидкістю вітру 250 км/год. "Гірі" спричинив загибель понад 150 осіб, і було зруйновано приблизно 70% міста Кьяукпью. За даними ООН, під час урагану в штаті Ракхайн було зруйновано близько 15 тисяч будинків.

Тривожна кліматична тенденція

За останні кілька десятиліть спостерігалося збільшення сили тропічних циклонів в деяких частинах Азії, і нещодавні дослідження передбачають, що до кінця століття їх руйнівна сила у регіоні може подвоїтися.

У той час, як вчені все ще намагаються зрозуміти, як зміна клімату впливає на циклони, безліч досліджень пов'язують глобальне потепління, викликане діяльністю людини, з більш потужними й руйнівними циклонами.

Тропічні циклони (також відомі як урагани, тайфуни та тропічні шторми залежно від океанського басейну та інтенсивності) живляться теплом океану. Їм потрібна температура не менше 27 градусів за Цельсієм, щоб сформуватися, і чим тепліше океан, тим більше вологи вони можуть увібрати.

Температура води в Бенгальській затоці в цей час становить близько 30 градусів за Цельсієм, що приблизно на 2 градуси тепліше, ніж у середньому в травні.

Кліматична криза підвищує температуру океанів, які поглинають близько 90% надлишкового тепла у світі, створюються ідеальні умови для посилення циклонів.

Згідно з останніми дослідженнями, тепліші океани також збільшують ймовірність швидкого посилення циклонів.

Підвищення рівня моря, викликане зміною клімату, збільшує ризики, посилюючи штормові нагони від тропічних циклонів і дозволяючи їм переміщатися далі вглиб суші.

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