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Циклон Mocha перерос в ураган: под ударом Бангладеш и Мьянма

Циклон Mocha перерос в ураган: под ударом Бангладеш и Мьянма

Киев • УНН

 • 1290445 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Циклон Mocha усилился до урагана 5-й категории двигаясь через Бенгальский залив, сообщил в воскресенье Объединенный центр предупреждения о тайфунах США, передает УНН со ссылкой на CNN. В Мьянме он сорвал крыши со зданий и убил по меньшей мере трех человек.

Детали

Шторм сопровождается максимальной продолжительной скоростью ветра 140 узлов (259 км/ч).

Управление военной информации Мьянмы сообщило, что ураган повредил дома, электрические трансформаторы, вышки сотовой связи, лодки и фонарные столбы. Шторм также сорвал крыши со спортивных зданий на Кокосовых островах, примерно в 425 километрах к юго-западу от крупнейшего города страны, Янгона.

Агентства по оказанию помощи в Бангладеш и Мьянме заявляют, что они запустили масштабный план действий в чрезвычайных ситуациях.

Группы реагирования Бангладеш на стихийные бедствия и более 3000 местных добровольцев, прошедших обучение по подготовке к стихийным бедствиям и оказанию первой помощи, были переведены в резерв в лагерях, и действует национальная система раннего предупреждения.

Последним штормом с такой же силой был тропический циклон "Гири" в октябре 2010 года. Он обрушился на берег как сильный шторм категории 4 с максимальной скоростью ветра 250 км/ч. "Гири" вызвал гибель более 150 человек, и было разрушено около 70% города Кьяукпью. По данным ООН, во время урагана в штате Ракхайн было разрушено около 15 тысяч домов.

Тревожная климатическая тенденция

За последние несколько десятилетий наблюдалось увеличение силы тропических циклонов в некоторых частях Азии, и недавние исследования предсказывают, что к концу века их разрушительная сила в регионе может удвоиться.

В то время как ученые все еще пытаются понять, как изменение климата влияет на циклоны, множество исследований связывают глобальное потепление, вызванное деятельностью человека, с более мощными и разрушительными циклонами.

Тропические циклоны (также известные как ураганы, тайфуны и тропические штормы в зависимости от океанского бассейна и интенсивности) питаются теплом океана. Им нужна температура не ниже 27 градусов по Цельсию, чтобы сформироваться, и чем теплее океан, тем больше влаги они могут впитать.

Температура воды в Бенгальском заливе в это время составляет около 30 градусов по Цельсию, что примерно на 2 градуса теплее, чем в среднем в мае.

Климатический кризис повышает температуру океанов, которые поглощают около 90% избыточного тепла в мире, создаются идеальные условия для усиления циклонов.

Согласно последним исследованиям, более теплые океаны также увеличивают вероятность быстрого усиления циклонов.

Повышение уровня моря, вызванное изменением климата, увеличивает риски, усиливая штормовые нагоны от тропических циклонов и позволяя им перемещаться дальше вглубь суши.

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