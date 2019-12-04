Цей рік увійде у трійку найспекотніших в історії людства - ООН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Горять ліси, стрімко тануть льодовики, нагріваються і окислюються океани, підвищується рівень моря - все це наслідки глобального потепління, викликаного викидами парникових газів в атмосферу, а 2019 рік завершує десятиліття безпрецедентної спеки. Про це йдеться в попередній доповіді Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), передає УНН з посиланням на дані ООН.

Так, експерти ВМО повідомляють, що планета продовжує нагріватися. Середня глобальна температура в 2019 році - з січня по жовтень - була приблизно на 1,1 градуса за Цельсієм вище, ніж у доіндустріальний період. З 1980-х років кожне наступне десятиліття було більш спекотним, ніж попереднє.

"Автори нової доповіді припускають, що 2019 рік буде другим або третім найтеплішим роком в історії людства. І головна причина цього полягає в зростанні викидів парникових газів, пов'язаних з діяльністю людини", - повідомляють в ООН.

У 2018 році викиди парникових газів досягли нових максимальних значень. Експерти відзначають, що CO2 зберігається в атмосфері століттями, а в океані - ще довше, і таким чином сприяє подальшій зміні клімату, через що океан нагрівається, льодовики тануть, рівень моря підвищується.

Повідомляється, що в 2019 році океан прогрівся до рекордного рівня, а вода стала на 26% більш кислотною, ніж на початку індустріальної епохи. Відбувається деградація життєво важливих морських екосистем.

Через танення крижаних щитів в Гренландії та Антарктиді прискорилося підвищення рівня моря. Так, у жовтні 2019 року середній світовий рівень досяг максимального значення з початку високоточних альтиметричних вимірювань у січні 1993 року.

Водночас, в Арктиці і Антарктиді продовжують таїти льоди, що впливає на їхню площу і протяжність.

У центральній частині США, північній Канаді, північній Росії і в Південно-Західній Азії спостерігалися аномально високі опади. Середня кількість опадів за 12 місяців в деяких штатах США за період з липня 2018-го по червень 2019 року (962 мм) була максимальною за всю історію спостережень. Експерти також пов'язують цю тенденцію з потеплінням клімату.

У новій доповіді повідомляється, що в кінці червня і липня по Європі прокотилися сильні "теплові хвилі". У Франції 28 червня був установлений національний рекорд в 46 градусів за Цельсієм, що на 1,9 градуса вище попереднього рекорду.

Безпрецедентна спека була зафіксована в Німеччині, Нідерландах, Бельгії, Люксембурзі, Великій Британії, а також Австралії. У 2019-му рекордно високі температури в Австралії, Індії, Японії і Європі чинили згубний вплив на здоров'я і добробут людей. У Японії в кінці липня - початку серпня 2019 року - у результаті спеки понад 100 людей загинули і ще 18 тисяч осіб були госпіталізовані.

Цього року почастішали лісові пожежі, у тому числі в північних регіонах, включаючи Сибір і Аляску. Пожежі палахкотіли і в деяких частинах Арктики, де раніше вони були вкрай рідкісними.

Також наголошується, що не рідкісним стало таке явище, як кліматична міграція, коли люди стають "кліматичними біженцями". Це стало відбуватися через велику кількість стихійних лих, на кшталт урагану "Доріан".

Нагадаємо, з 2 по 16 грудня в Мадриді пройде Конференція сторін Рамкової конвенції про зміну клімату. Її учасники розглянуть шляхи активізації зусиль із досягнення положень Паризької угоди з клімату 2015 року. 

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