Уходящий год войдет в тройку самых жарких в истории человечества - ООН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Горят леса, стремительно тают ледники, нагреваются и окисляются океаны, повышается уровень моря - все это последствия глобального потепления, вызванного выбросами парниковых газов в атмосферу, а 2019 год завершает десятилетие беспрецедентной жары. Об этом говорится в предварительном докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), передает УНН со ссылкой на данные ООН.

Так, эксперты ВМО сообщают, что планета продолжает нагреваться. Средняя глобальная температура в 2019 году - с января по октябрь - была примерно на 1,1 градуса по Цельсию выше, чем в доиндустриальный период. С 1980-х годов каждое последующее десятилетие было более теплым, чем предыдущее.

"Авторы нового доклада предполагают, что 2019 год будет вторым или третьим самым теплым годом в истории человечества. И главная причина этого заключается в росте выбросов парниковых газов, связанных с деятельностью человека", - сообщают в ООН.

В 2018 году выбросы парниковых газов достигли новых максимальных значений. Эксперты отмечают, что CO2 сохраняется в атмосфере веками, а в океане - еще дольше, и таким образом способствует дальнейшему изменению климата, из-за чего океан нагревается, ледники тают, уровень моря повышается.

Сообщается, что в 2019 году океан прогрелся до рекордного уровня, а вода стала на 26% кислотнее, чем в начале индустриальной эпохи. Происходит деградация жизненно важных морских экосистем.

Из-за таяния ледяных щитов в Гренландии и Антарктиде ускорилось повышение уровня моря. Так, в октябре 2019 года средний мировой уровень достиг максимального значения с начала высокоточных альтиметрических измерений в январе 1993 года.

В то же время, в Арктике и Антарктиде продолжают таить льды, что влияет на их площадь и протяженность.

В центральной части США, северной Канаде, северной России и в Юго-Западной Азии наблюдались аномально высокие осадки. Среднее количество осадков за 12 месяцев в некоторых штатах США за период с июля 2018 по июнь 2019 года (962 мм) было максимальным за всю историю наблюдений. Эксперты также связывают эту тенденцию с потеплением климата.

В новом докладе сообщается, что в конце июня и июля по Европе прокатились сильные "тепловые волны". Во Франции 28 июня был установлен национальный рекорд в 46 градусов по Цельсию, что на 1,9 градуса выше предыдущего рекорда.

Беспрецедентная жара была зафиксирована в Германии, Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Великобритании, а также Австралии. В 2019 году рекордно высокие температуры в Австралии, Индии, Японии и Европе оказали пагубное влияние на здоровье и благосостояние людей. В Японии в конце июля-начале августа 2019 года - в результате жары более 100 человек погибли и еще 18 тысяч человек были госпитализированы.

В этом году участились лесные пожары, в том числе в северных регионах, включая Сибирь и Аляску. Пожары полыхали и в некоторых частях Арктики, где ранее они были крайне редкими.

Также отмечается, что не редким стало такое явление, как климатическая миграция, когда люди становятся "климатическими беженцами". Это стало происходить из-за большого числа стихийных бедствий, по типу урагана "Дориан".

Напомним, со 2 по 16 декабря в Мадриде пройдет Конференция сторон Рамочной конвенции об изменении климата. Ее участники рассмотрят пути активизации усилий по достижению положений Парижского соглашения по климату 2015 года.

Украинские Национальные Новости

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