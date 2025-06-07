Це удари не "у відповідь", а на знищення: Зеленський про жорстокі атаки рф на Харків

Це російські удари не "у відповідь", а на знищення. Цілковитого знищення життя – вони хочуть цього. Так Президент України Володимир Зеленський відреагував на жорстокі удари рф по Харкову, передає УНН.

Зараз у Харкові надають допомогу людям, які були поранені російськими бомбами. Це був жорстокий удар по місту просто посеред дня, і фактично всю цю добу вони бʼють по нашому місту Харків. Минулої ночі по Харкову був масований удар дронів, тепер – авіабомби. Десятки людей за добу постраждали. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. І хто б там що не казав, це російські удари не "у відповідь", а на знищення. Цілковитого знищення життя – вони хочуть цього. І в абсолютно всіх містах і селах на окупованій території справді видно, що означає прихід росії. Єдине, про що піклуються окупанти, – це про військову інфраструктуру та про свою можливість вивезти з України все цінне - зазначив Зеленський.

За його словами, за більш ніж 11 років війни росії проти України "принесли вони на нашу землю нове тільки одне, і це дійсно найбільш поширений російський продукт, – руїни та смерті. Ми маємо цьому й надалі протидіяти".

Я дякую всім у світі, хто допомагає, хто робить це. Не можна послаблювати жодну форму тиску на росію – ані ті формати, що вже застосовані, ані ті способи тиску, що готуються. росіяни готуються продовжувати війну та ігнорують усі мирні пропозиції. Вони повинні за це відповідати - резюмував Зеленський.

Не можна на це заплющувати очі: Зеленський заявив, що в Харкові після атаки рф відомо вже про понад 40 поранених