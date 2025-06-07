Это удары не "в ответ", а на уничтожение: Зеленский о жестоких атаках рф на Харьков

Это российские удары не "в ответ", а на уничтожение. Полного уничтожения жизни – они хотят этого. Так Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на жестокие удары россии по Харькову, передает УНН.

Сейчас в Харькове оказывают помощь людям, которые были ранены российскими бомбами. Это был жестокий удар по городу прямо посреди дня, и фактически все эти сутки они бьют по нашему городу Харьков. Прошлой ночью по Харькову был массированный удар дронов, теперь – авиабомбы. Десятки людей за сутки пострадали. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким. И кто бы там что ни говорил, это российские удары не "в ответ", а на уничтожение. Полного уничтожения жизни – они хотят этого. И в абсолютно всех городах и селах на оккупированной территории действительно видно, что означает приход россии. Единственное, о чем заботятся оккупанты, – это о военной инфраструктуре и о своей возможности вывезти из Украины все ценное - отметил Зеленский.

По его словам, за более чем 11 лет войны россии против Украины "принесли они на нашу землю новое только одно, и это действительно самый распространенный российский продукт, – руины и смерти. Мы должны этому и в дальнейшем противодействовать".

Я благодарю всех в мире, кто помогает, кто делает это. Нельзя ослаблять ни одну форму давления на россию – ни те форматы, которые уже применены, ни те способы давления, которые готовятся. россияне готовятся продолжать войну и игнорируют все мирные предложения. Они должны за это отвечать - резюмировал Зеленский.

Нельзя на это закрывать глаза: Зеленский заявил, что в Харькове после атаки рф известно уже о более 40 раненых