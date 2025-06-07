Нельзя на это закрывать глаза: Зеленский заявил, что в Харькове после атаки рф известно уже о более 40 раненых

В Харькове известно уже о более чем 40 раненых и одном убитом человеке из-за удара российских авиабомб. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский и подчеркнул, что нельзя закрывать глаза на терроризм рф, передает УНН.

По состоянию на сейчас в Харькове известно уже о более чем 40 раненых и одном убитом человеке из-за удара российских авиабомб. Очередное зверское убийство. Авиабомбы по гражданским в городе – рядом даже детская железная дорога. Это не имеет никакого военного смысла. Чисто терроризм - заявил Зеленский.

По его словам, это продолжается уже более трех лет полномасштабной войны.

Это нельзя игнорировать. Нельзя на это закрывать глаза. И это не какая-то игра. Каждый день мы теряем наших людей только потому, что россия чувствует безнаказанность. Нужно жесткое принуждение россии к миру - резюмировал Зеленский.

В Харьковской ОВА показали последствия удара рф по детской железной дороге