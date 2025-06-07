Нельзя на это закрывать глаза: Зеленский заявил, что в Харькове после атаки рф известно уже о более 40 раненых
Киев • УНН
Российские авиабомбы попали по гражданским объектам Харькова, в частности возле детской железной дороги. Президент Зеленский подчеркнул необходимость жесткого принуждения россии к миру.
В Харькове известно уже о более чем 40 раненых и одном убитом человеке из-за удара российских авиабомб. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский и подчеркнул, что нельзя закрывать глаза на терроризм рф, передает УНН.
По состоянию на сейчас в Харькове известно уже о более чем 40 раненых и одном убитом человеке из-за удара российских авиабомб. Очередное зверское убийство. Авиабомбы по гражданским в городе – рядом даже детская железная дорога. Это не имеет никакого военного смысла. Чисто терроризм
По его словам, это продолжается уже более трех лет полномасштабной войны.
Это нельзя игнорировать. Нельзя на это закрывать глаза. И это не какая-то игра. Каждый день мы теряем наших людей только потому, что россия чувствует безнаказанность. Нужно жесткое принуждение россии к миру
В Харьковской ОВА показали последствия удара рф по детской железной дороге07.06.25, 19:59 • 1240 просмотров