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Обмен телами погибшими между рф и Украиной должен начаться на следующей неделе
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Нельзя на это закрывать глаза: Зеленский заявил, что в Харькове после атаки рф известно уже о более 40 раненых

Киев • УНН

 • 620 просмотра

Российские авиабомбы попали по гражданским объектам Харькова, в частности возле детской железной дороги. Президент Зеленский подчеркнул необходимость жесткого принуждения россии к миру.

Нельзя на это закрывать глаза: Зеленский заявил, что в Харькове после атаки рф известно уже о более 40 раненых

В Харькове известно уже о более чем 40 раненых и одном убитом человеке из-за удара российских авиабомб. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский и подчеркнул, что нельзя закрывать глаза на терроризм рф, передает УНН.

По состоянию на сейчас в Харькове известно уже о более чем 40 раненых и одном убитом человеке из-за удара российских авиабомб. Очередное зверское убийство. Авиабомбы по гражданским в городе – рядом даже детская железная дорога. Это не имеет никакого военного смысла. Чисто терроризм 

- заявил Зеленский.

По его словам, это продолжается уже более трех лет полномасштабной войны.

Это нельзя игнорировать. Нельзя на это закрывать глаза. И это не какая-то игра. Каждый день мы теряем наших людей только потому, что россия чувствует безнаказанность. Нужно жесткое принуждение россии к миру 

- резюмировал Зеленский.

В Харьковской ОВА показали последствия удара рф по детской железной дороге07.06.25, 19:59 • 1240 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаКриминал и ЧП
Владимир Зеленский
Украина
Харьков
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