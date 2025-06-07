Не можна на це заплющувати очі: Зеленський заявив, що в Харкові після атаки рф відомо вже про понад 40 поранених

У Харкові відомо вже про більше ніж 40 поранених і одну вбиту людину через удар російських авіабомб. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський і наголосив, що не можна заплющувати очі на тероризм рф, передає УНН.

Станом на зараз у Харкові відомо вже про більше ніж 40 поранених і одну вбиту людину через удар російських авіабомб. Чергове звіряче вбивство. Авіабомби по цивільних у місті – поруч навіть дитяча залізниця. Це не має жодного військового сенсу. Суто тероризм - заявив Зеленський.

За його словами, це триває вже понад три роки повномасштабної війни.

Це не можна ігнорувати. Не можна на це заплющувати очі. І це не якась гра. Щодня ми втрачаємо наших людей тільки тому, що росія відчуває безкарність. Потрібен жорсткий примус росії до миру - резюмував Зеленський.

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