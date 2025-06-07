Не можна на це заплющувати очі: Зеленський заявив, що в Харкові після атаки рф відомо вже про понад 40 поранених
Київ • УНН
Російські авіабомби влучили по цивільних об'єктах Харкова, зокрема біля дитячої залізниці. Президент Зеленський наголосив на необхідності жорсткого примусу росії до миру.
У Харкові відомо вже про більше ніж 40 поранених і одну вбиту людину через удар російських авіабомб. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський і наголосив, що не можна заплющувати очі на тероризм рф, передає УНН.
Станом на зараз у Харкові відомо вже про більше ніж 40 поранених і одну вбиту людину через удар російських авіабомб. Чергове звіряче вбивство. Авіабомби по цивільних у місті – поруч навіть дитяча залізниця. Це не має жодного військового сенсу. Суто тероризм
За його словами, це триває вже понад три роки повномасштабної війни.
Це не можна ігнорувати. Не можна на це заплющувати очі. І це не якась гра. Щодня ми втрачаємо наших людей тільки тому, що росія відчуває безкарність. Потрібен жорсткий примус росії до миру
У Харківській ОВА показали наслідки удару рф по дитячій залізниці07.06.25, 19:59 • 1730 переглядiв