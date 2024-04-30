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"Це ніби пукнути у дерево": Фіцо висміяв словаків, які зібрали 4 мільйони євро на ЗСУ

"Це ніби пукнути у дерево": Фіцо висміяв словаків, які зібрали 4 мільйони євро на ЗСУ

Київ • УНН

 • 65204 перегляди

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висміяв словаків, які зібрали 4 мільйони євро на підтримку Збройних сил України, вважаючи за краще мирне врегулювання та припинення вогню замість військової допомоги.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висміяв словаків, які донатами зібрали 4 мільйони євро на підтримку Сил оборони України. Про це пише Noviny, передає УНН.

Деталі 

Під час інтерв'ю телеканалу JOJ24 у Фіцо запитали про його ставлення щодо народної ініціативи зі збору коштів на боєприпаси для України.

Спочатку голова уряду всіляко уникав відповіді, але зрештою заявив, що "люди мають право думати, що кулі та бомби важливіші, ніж допомога хворим на рак у Словаччині".

Якби ми сьогодні сказали, що давайте зробимо збір для хворих на рак, напевно, не так багато б зібрали

- підкреслив Роберт Фіцо. 

За його словами, Словаччина постійно допомагає Україні. Словацький прем'єр розповів про реверс газу, затверджений у 2014 році, та відремонтований прикордонний перехід.

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На тлі цих заявив, він  висміяв ініціативу словаків щодо фінансової підтримки ЗСУ.

Нехай кожен громадянин Словацької Республіки робить зі своїми грошима, що хоче, це його рішення. Знаєте, що кажуть чехи? Že prd do Stromovky (можна перекласти як "пукнути у дерево"). Вибачте за вислів, це символічно, це лише символічно

- заявив Фіцо.

Окрім того, він наголосив, що гроші, які виділяє США та Європейський Союз на військову підтримку України "нічого не змінять".

Через рік-два буде так само — усі гроші будуть витрачені, можливо, щось розкрадуть, але в Україні нічого не зміниться, і ми будемо там, де є. Це моя позиція. Тому я все одно буду віддавати перевагу мирному розв’язанню, припиненню вогню за будь-яку ціну

- заявив голова уряду Словаччини.

Контекст 

У Словаччині небайдужі громадяни зібрали за 12 днів 3,9 млн євро для військової допомоги Україні. Такі дані оприлюднили на сайті ініціативи "Боєприпаси для України".

Нагадаємо

Словаччина та Угорщина відмовилися брати участь у фінансуванні чеської ініціативи щодо закупівлі 800 000 артилерійських снарядів для України, посилаючись на те, що вони виступають проти надання летальної зброї та вважають, що конфлікт не має військового рішення.  

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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