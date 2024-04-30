"Это как будто пукнуть в дерево": Фицо высмеял словаков, которые собрали 4 миллиона евро на ВСУ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо высмеял словаков, которые донатами собрали 4 миллиона евро на поддержку Сил обороны Украины. Об этом пишет Noviny, передает УНН.

Детали

Во время интервью телеканалу JOJ24 у Фицо спросили о его отношении к народной инициативе по сбору средств на боеприпасы для Украины.

Сначала глава правительства всячески уходил от ответа, но в конце концов заявил, что «люди имеют право думать, что пули и бомбы важнее, чем помощь больным раком в Словакии».

Если бы мы сегодня сказали, что давайте сделаем сбор для больных раком, наверное, не так много бы собрали - подчеркнул Роберт Фицо.

По его словам, Словакия постоянно помогает Украине. Словацкий премьер рассказал о реверсе газа, утвержденном в 2014 году, и отремонтированном пограничном переходе.

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На фоне этих заявил, он высмеял инициативу словаков по финансовой поддержке ВСУ.

Пусть каждый гражданин Словацкой Республики делает со своими деньгами, что хочет, это его решение. Знаете, что говорят чехи? Že prd do Stromovky (можно перевести как "пукнуть в дерево"). Извините за выражение, это символично, это лишь символично - заявил Фицо.

Кроме того, он отметил, что деньги, которые выделяет США и Европейский Союз на военную поддержку Украины "ничего не изменят".

Через год-два будет так же - все деньги будут потрачены, возможно, что-то разворуют, но в Украине ничего не изменится, и мы будем там, где есть. Это моя позиция. Поэтому я все равно буду отдавать предпочтение мирному решению, прекращению огня любой ценой - заявил глава правительства Словакии.

Контекст

В Словакии неравнодушные граждане собрали за 12 дней 3,9 млн евро для военной помощи Украине. Такие данные обнародовали на сайте инициативы "Боеприпасы для Украины".

Напомним,

Словакия и Венгрия отказались участвовать в финансировании чешской инициативы по закупке 800 000 артиллерийских снарядов для Украины, ссылаясь на то, что они выступают против предоставления летального оружия и считают, что конфликт не имеет военного решения.