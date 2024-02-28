Туск упрекнул Фицо за позицию по Украине: "Угадайте, где была бы граница с РФ без нашей помощи"

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал своего словацкого коллегу Роберта Фицо за критику военной помощи Украине. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции в Праге, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

На встрече так называемой Вышеградской четверки - Польши, Чехии, Венгрии и Словакии - в Праге во вторник Фицо заявил, что отправка военной техники только продлевает двухлетнюю войну и что Европейский союз должен вместо этого способствовать переговорам, чтобы положить конец конфликту.

"Угадайте, Роберт, где была бы граница между россией и Украиной без нашей помощи", - ответил на это премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Я думаю, это гораздо более интересный вопрос", - добавил Туск.

Также на пресс-конференции словацкий репортер спросил Фицо, не приведет ли его антизападная риторика к изоляции страны.

"Я хотел бы попросить вас, пожалуйста, не ставьте словацкие СМИ в неудобное положение", - ответил Фицо.

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