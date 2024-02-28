Туск упрекнул Фицо за позицию по Украине: "Угадайте, где была бы граница с РФ без нашей помощи"

Эксклюзив
россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
  •  125258 просмотра

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

Эксклюзив
Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
  •  150162 просмотра

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

Эксклюзив
рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
27.02.24  •  142528 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

Эксклюзив
В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
26.02.24  •  162056 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

Эксклюзив
Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
26.02.24  •  177077 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

Эксклюзив
Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
26.02.24  •  164421 просмотра

Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

Эксклюзив
На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
26.02.24  •  160083 просмотра

На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

Эксклюзив
ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
26.02.24  •  151199 просмотра

ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка

Эксклюзив
Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
26.02.24  •  140550 просмотра

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

Эксклюзив
Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
25.02.24  •  151211 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Туск упрекнул Фицо за позицию по Украине: "Угадайте, где была бы граница с РФ без нашей помощи"

Туск упрекнул Фицо за позицию по Украине: "Угадайте, где была бы граница с РФ без нашей помощи"

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 08:14  •  1628 просмотра

Read in English

Туск раскритиковал Фицо за то, что он выступает против военной помощи Украине, предположив, что без такой помощи российская граница продвинется дальше.

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал своего словацкого коллегу Роберта Фицо за критику военной помощи Украине. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции в Праге, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

На встрече так называемой Вышеградской четверки - Польши, Чехии, Венгрии и Словакии - в Праге во вторник Фицо заявил, что отправка военной техники только продлевает двухлетнюю войну и что Европейский союз должен вместо этого способствовать переговорам, чтобы положить конец конфликту.

"Угадайте, Роберт, где была бы граница между россией и Украиной без нашей помощи", - ответил на это премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Я думаю, это гораздо более интересный вопрос", - добавил Туск. 

Также на пресс-конференции словацкий репортер спросил Фицо, не приведет ли его антизападная риторика к изоляции страны.

"Я хотел бы попросить вас, пожалуйста, не ставьте словацкие СМИ в неудобное положение", - ответил Фицо. 

“Исключительно провоенная атмосфера”- премьер Словакии Фицо о конференции по поддержке Украины27 февраля 2024, 09:45 • 24968 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ПолитикаНовости Мира
pragaПрага
bloomberg-lpBloomberg L.P.
robert-fitsoРоберт Фицо
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
cheshskaya-respublikaЧешская Республика
donald-tuskДональд Туск
slovakiyaСловакия
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина
polshaПольша
Туск дорікнув Фіцо за позицію по Україні: "Вгадайте, де був би кордон з рф без нашої допомоги"
Tusk criticized Fico for his position on Ukraine: "Guess where the border with Russia would be without our help"
Новости по теме

Туск упрекнул Фицо за позицию по Украине: "Угадайте, где была бы граница с РФ без нашей помощи"

Туск раскритиковал Фицо за то, что он выступает против военной помощи Украине, предположив, что без такой помощи российская граница продвинется дальше.

Политика •   •  1628 просмотра
Туск упрекнул Фицо за позицию по Украине: "Угадайте, где была бы граница с РФ без нашей помощи"

Google проведет структурные изменения из-за рисков, которые представляет ИИ

Генеральный директор Google Сундар Пичаи объявил о необходимости структурных изменений в компании и более жесткого регулирования систем искусственного интеллекта после споров о предвзятых и абсурдных ответов чат-ботов Google.

Технологии •   •  1566 просмотра
Google проведет структурные изменения из-за рисков, которые представляет ИИ

Бывшую чиновницу Минагрополитики, которую разоблачили на взятке, приговорили к 8 годам тюрьмы

Бывший руководитель департамента министерства аграрной политики Украины приговорен к 8 годам заключения за получение взятки в размере 150 000 долларов США.

Криминал и ЧП •   •  5366 просмотра
Бывшую чиновницу Минагрополитики, которую разоблачили на взятке, приговорили к 8 годам тюрьмы

Встреча с премьером Албании и саммит: Зеленский обсудит в Тиране оборонное сотрудничество и евроатлантический путь

Президент Зеленский посещает Тирану, Албания, чтобы встретиться с премьер-министром Эди Рамой и принять участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа, чтобы обсудить оборонное сотрудничество, поддержку мирных усилий Украины и их общий путь к евроатлантической интеграции.

Политика •   •  6205 просмотра
Встреча с премьером Албании и саммит: Зеленский обсудит в Тиране оборонное сотрудничество и евроатлантический путь

В Албании выпустили почтовую марку, посвященную Украине

Албания выпустила почтовую марку в поддержку Украины под названием "УКРАИНА: неизменная красота более 1500 лет".

Политика •   •  7770 просмотра
В Албании выпустили почтовую марку, посвященную Украине

"Все меньше возможностей для штурмов": Гуменюк рассказала о невозможности россиянам провести ротацию в районе Крынок

Гуменюк сообщила, что в то время, как российские войска в районе Крынок в Херсонской области продолжают штурмы без бронетехники, украинские воины готовы отвоевать позиции и расширить плацдарм.

Война •   •  8994 просмотра
"Все меньше возможностей для штурмов": Гуменюк рассказала о невозможности россиянам провести ротацию в районе Крынок

россияне ночью и утром обстреляли пять громад Сумщины: было более 40 взрывов

российская армия обстреляла пять населенных пунктов в Сумской области, осуществив более 40 взрывов из минометов и артиллерии ночью и утром.

Война •   •  11521 просмотра
россияне ночью и утром обстреляли пять громад Сумщины: было более 40 взрывов

Враг обстрелял три громады Николаевщины: есть повреждения

российская армия обстреляла три общины в Николаевской области, повредив здания и рыболовное судно, но обошлось без жертв.

Война •   •  14107 просмотра
Враг обстрелял три громады Николаевщины: есть повреждения

Немецкий фрегат в Красном море впервые отразил нападение хуситов

Фрегат ВМС Германии "Гессен" успешно атаковал и сбил два беспилотника во время атак йеменских повстанцев-хуситов в Красном море 27 февраля. Это была его первая боевая операция.

Новости Мира •   •  11702 просмотра
Немецкий фрегат в Красном море впервые отразил нападение хуситов

"Давайте это сделаем": Байден предупредил, что цена затягивания голосования законопроекта по помощи Украине растет с каждым днем

Байден призвал Конгресс принять двухпартийный законопроект, который предоставит военную помощь Украине и Израилю, а также гуманитарную помощь палестинцам, заявив, что цена затягивания голосования по мерам национальной безопасности растет с каждым днем.

Политика •   •  14004 просмотра
"Давайте это сделаем": Байден предупредил, что цена затягивания голосования законопроекта по помощи Украине растет с каждым днем