Туск дорікнув Фіцо за позицію по Україні: "Вгадайте, де був би кордон з рф без нашої допомоги"
Київ • УНН
Туск розкритикував Фіцо за те, що він виступає проти військової допомоги Україні, припустивши, що без такої допомоги російський кордон просунеться далі.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував свого словацького колегу Роберта Фіцо за критику військової допомоги Україні. Про це він заявив на спільній пресконференції у Празі, пише УНН з посиланням на Bloomberg.
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На зустрічі так званої Вишеградської четвірки - Польщі, Чехії, Угорщини та Словаччини - у Празі у вівторок Фіцо заявив, що відправлення військової техніки тільки подовжує дворічну війну і що Європейський союз повинен замість цього сприяти переговорам, щоб покласти край конфлікту.
"Вгадайте, Роберте, де був би кордон між росією та Україною без нашої допомоги", - відповів на це прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
"Я думаю, це набагато цікавіше питання", - додав Туск.
Також на прес-конференції словацький репортер запитав Фіцо, чи не призведе його антизахідна риторика до ізоляції країни.
"Я хотів би попросити вас, будь ласка, не ставте словацькі ЗМІ в незручне становище", - відповів Фіцо.
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