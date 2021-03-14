"Це найтемніший момент для нації": понад 80 людей вбито під час протестів у М'янмі

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Свідки та місцеві ЗМІ повідомляли, що щонайменше двоє людей загинули в неділю, коли силовики обстріляли протестувальників.

"Напруга зросла... Люди не припинять протестувати, а військові сили намагаються розправитися", - говорить один із протестувальників.

У суботу, як вказано, було зареєстровано чотири випадки смерті в Мандалаї, два в Пяї і один у Тванте.

В Янгоні сотні людей вийшли на демонстрації в різних частинах міста після того, як поставили барикади з колючого дроту та мішки із піском, щоб блокувати сили безпеки. "Нам потрібна справедливість", - скандували вони.

Силовики застосували сльозогінний газ, а потім відкрили вогонь по протестувальниках в районі міста Хлаінг Тар'яр, повідомляють очевидці.

Всього понад 80 людей було вбито під час масових акцій протесту проти захоплення влади військовими, заявила правозахисна група "Асоціація допомоги політичним в'язням". Заарештовано щонайменше 2 100 осіб.

"Це найтемніший момент для нації та момент, коли світанок наближається", - сказав один із чиновників правлячої партії "Національна ліга за демократію" Ман Він Кхаїнг Тан, яка була усунута військовою хунтою М'янми.

Військовий уряд оголосив колишню правлячу партію незаконною і заявив, що кожен, хто має стосунок до неї, може бути звинувачений у державній зраді, яка передбачає смертну кару.

Своєю чергою "Національна ліга за демократію" оголосила військовий уряд "терористичною організацією".

"Вони поводяться так, ніби перебувають у зоні бойових дій з неозброєними людьми", - заявив один із активістів.

Місцевий телеканал, який контролюють військові, у суботніх новинах, назвав мітингувальників "злочинцями".

Військовий переворот та протести у М’янмі

Масові протести у М’янмі тривають з початку лютого після того, як 1 лютого військові країни відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року. В країні вимикають інтернет, бо протестувальники використовують соцмережі для організації нових акцій і заходів.

Колишній генерал та донині віцепрезидент М’їн Све тепер має виконувати роль перехідного глави держави. Утім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки триватиме надзвичайний стан, саме він має бути найголовнішою особою держави.

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М’їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків.

1 березня Аун Сан Су Чжі постала перед судом військових.