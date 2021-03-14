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"Это самый темный момент для нации": более 80 человек убиты во время протестов в Мьянме

"Это самый темный момент для нации": более 80 человек убиты во время протестов в Мьянме

Киев  •  УНН

 • 23552 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Протесты после военного переворота в Мьянме продолжаются уже почти седьмую неделю подряд. Более 80 человек были убиты в результате массовых акций протеста. Об этом пишет УНН со ссылкой на Аl Jazeera.

Детали

Свидетели и местные СМИ сообщали, что по меньшей мере два человека погибли в воскресенье, когда силовики обстреляли протестующих.

"Напряжение возросло... Люди не прекратят протестовать, а военные силы пытаются расправиться", - говорит один из протестующих.

В субботу, как указано, было зарегистрировано четыре случая смерти в Мандалае, два в Пяи и один в Тванте.

В Янгоне сотни людей вышли на демонстрации в разных частях города после того, как поставили баррикады из колючей проволоки и мешки с песком, чтобы блокировать силы безопасности. "Нам нужна справедливость", - скандировали они.

Силовики применили слезоточивый газ, а затем открыли огонь по протестующим в районе города Хлаинг Тарьяр, сообщают очевидцы.

Всего более 80 человек были убиты во время массовых акций протеста против захвата власти военными, заявила правозащитная группа "Ассоциация помощи политическим заключенным". Арестованы по меньшей мере 2100 человек.

"Это самый темный момент для нации и момент, когда рассвет приближается", - сказал один из чиновников правящей партии "Национальная лига за демократию" Ман Вин Хаинг Тан, которая была устранена военной хунтой Мьянмы.

Военное правительство объявило бывшую правящую партию незаконной и заявило, что каждый, кто имеет отношение к ней, может быть обвинен в государственной измене, которая предусматривает смертную казнь.

В свою очередь "Национальная лига за демократию" объявила военное правительство "террористической организацией".

"Они ведут себя так, будто находятся в зоне боевых действий с невооруженными людьми", - заявил один из активистов.

Местный телеканал, который контролируют военные, в субботних новостях, назвал митингующих "преступниками".

Военный переворот и протесты в Мьянме

Массовые протесты в Мьянме продолжаются с начала февраля после того, как 1 февраля военные Мьянмы отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое продлится в течение года. В стране выключают интернет, потому что протестующие используют соцсети для организации новых акций и мероприятий.

Бывший генерал и по сей день вице-президент Мьин Све теперь должен выполнять роль переходного главы государства. Впрочем, вся полнота власти будет принадлежать руководителю вооруженных сил Мин Аун Хлайну. Пока будет продолжаться чрезвычайное положение, именно он должен быть главным лицом государства.

Аун Сан Су Чжи и президент страны Вин Мьин находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными. В ряде стран мира осудили переворот и требуют освобождения арестованных политиков.

1 марта Аун Сан Су Чжи предстала перед судом военных.

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