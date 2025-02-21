"Це буде значна сума": Каллас запропонувала новий пакет допомоги Україні

Верховний представник Кая Каллас запропонувала нову ініціативу ЄС щодо надання допомоги для забезпечення військових потреб України до 2025 року. За її словами, допомога буде на значну суму. Про це повідомляє EuroNews, пише УНН.

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Як повідомляє ЗМІ, Каллас запропонувала нову ініціативу ЄС щодо надання летальної та нелетальної допомоги, такої як артилерія, системи протиповітряної оборони та навчальне обладнання, для забезпечення військових потреб України до 2025 року.

Зокрема, вона хоче спочатку досягти політичної угоди між міністрами закордонних справ, які мають зустрітися в понеділок, перш ніж просити конкретну суму грошей.

"Ми також знаємо, що це буде недешево. У фінансовому та військовому плані нам потрібно зробити більше", - пояснив високопоставлений чиновник ЄС. "Це буде значна сума", - додав він.

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На питання про те, як можна обійти вето, чиновник відповів, що Каллас буде використовувати "всі можливі процедури", наприклад, вдасться до конструктивного утримання або зробить внески до нового фонду добровільними, а не обов'язковими.

"Тепер необхідно діяти швидше, краще і рішучіше", - сказав чиновник.

Повідомляється, що схвалення плану розглядається як першочергове завдання, покликане продемонструвати готовність ЄС взяти на себе більшу частку підтримки України, що є одним з ключових запитів Америки.

Нагадаємо

Як повідомляв The Guardian, єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс анонсував новий пакет допомоги Україні, який планують оголосити в понеділок, 24 лютого. Втім, на яку суму буде цей пакет допомоги він не назвав.