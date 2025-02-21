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"Это будет значительная сумма": Каллас предложила новый пакет помощи Украине

Киев  •  УНН

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Кая Каллас предложила новую инициативу ЕС по военной поддержке Украины до 2025 года. План предусматривает предоставление летальной и нелетальной помощи, включая артиллерию и системы ПВО.

Верховный представитель Кая Каллас предложила новую инициативу ЕС по оказанию помощи для обеспечения военных нужд Украины до 2025 года. По ее словам, помощь будет на значительную сумму. Об этом сообщает EuroNews, пишет УНН.

Детали 

Как сообщает СМИ, Каллас предложила новую инициативу ЕС по предоставлению летальной и нелетальной помощи, такой как артиллерия, системы противовоздушной обороны и учебное оборудование, для обеспечения военных потребностей Украины до 2025 года.

В частности, она хочет сначала достичь политического соглашения между министрами иностранных дел, которые должны встретиться в понедельник, прежде чем просить конкретную сумму денег.

«Мы также знаем, что это будет недешево. В финансовом и военном плане нам нужно сделать больше», - пояснил высокопоставленный чиновник ЕС. «Это будет значительная сумма», - добавил он.

ЕС нацелен на пакет военной помощи Украине в размере 6 млрд евро - Politico18.02.25, 20:18 • 35227 просмотров

На вопрос о том, как можно обойти вето, чиновник ответил, что Каллас будет использовать «все возможные процедуры», например, прибегнет к конструктивному удержанию или сделает взносы в новый фонд добровольными, а не обязательными.

«Теперь необходимо действовать быстрее, лучше и решительнее», - сказал чиновник.

Сообщается, что одобрение плана рассматривается как первоочередная задача, призванная продемонстрировать готовность ЕС взять на себя большую долю поддержки Украины, что является одним из ключевых запросов Америки.

Напомним 

Как сообщал The Guardian, еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс анонсировал новый пакет помощи Украине, который планируют объявить в понедельник, 24 февраля. Впрочем, на какую сумму будет этот пакет помощи он не назвал.

Алина Волянская

Алина Волянская

Войнаполитика
kaia-kallasКайя Каллас
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
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