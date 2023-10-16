ЦАХАЛ заявляє про ліквідацію глави розвідки ХАМАС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Сили оборони Ізраїлю заявляють, що вбили главу регіональної розвідки терористичного угруповання ХАМАС. Про це УНН повідомляє з посиланням на The times of Israel.
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«Армія оборони Ізраїлю заявляє, що вдарила і вбила главу регіональної розвідки ХАМАС у місті Хан-Юніс на півдні Гази. ЦАХАЛ не надав одразу додаткової інформації про удар, включно з ім'ям високопоставленого члена ХАМАС і місцем нанесення удару», - йдеться в повідомленні.
Військові також публікують серію відеороликів, на яких показано удари в секторі Гази, зокрема удари по високопоставленому члену ХАМАС, а також по тунелях, які використовуються терористами ХАМАС і загоном, що запускає ракети.
Доповнення
Ізраїльські військові стверджують, що вони вбили командира ХАМАС під час ударів по приблизно 250 цілях у неділю, переважно на півночі сектора Газа.
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