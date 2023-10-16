ЦАХАЛ заявляет о ликвидации главы разведки ХАМАС

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«Армия обороны Израиля заявляет, что ударила и убила главу региональной разведки ХАМАС в городе Хан-Юнис на юге Газы. ЦАХАЛ не предоставил сразу дополнительную информацию об ударе, включая имя высокопоставленного члена ХАМАС и место нанесения удара», - говориться в сообщении.

Военные также публикуют серию видеороликов, на которых показаны удары в секторе Газа, в том числе удары по высокопоставленному члену ХАМАС, а также по туннелям, используемым террористами ХАМАС и отрядом, запускающим ракеты.

Дополнение

Израильские военные утверждают, что они убили командира ХАМАС во время ударов по примерно 250 целям в воскресенье, преимущественно на севере сектора Газа.



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