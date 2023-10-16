ЦАХАЛ заявляет, что ликвидировал командира ХАМАС во время десятков ударов по Газе

Детали

Командир был идентифицирован в заявлении Армии обороны Израиля как Муэтаз Эйд, командующий Южного округа национальной безопасности ХАМАС, который был установлен с помощью разведки ЦАХАЛа и Агентства безопасности Израиля, говорится в заявлении.

ХАМАС пока не сделал никакого заявления о подтверждении или опровержении этой информации.

Армия обороны Израиля также сообщила, что удары попали в «десятки военных штабов, ряд военных наблюдательных постов и ряд ракетных постов, используемых террористическими организациями ХАМАС и Исламский джихад».

Напомним

Армия обороны Израиля в ночь на 12 октября нанесла серию ударов по командным центрам элитных сил "Нухба" террористической организации ХАМАС, которые 7 октября проникли в населенные пункты возле сектора Газа.

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