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ЦАХАЛ заявляет, что ликвидировал командира ХАМАС во время десятков ударов по Газе

Киев • УНН

 • 346640 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Израильские военные утверждают, что они убили командира ХАМАС во время ударов по примерно 250 целям в воскресенье, преимущественно на севере сектора Газа. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.

ЦАХАЛ заявляет, что ликвидировал командира ХАМАС во время десятков ударов по Газе

Детали 

Командир был идентифицирован в заявлении Армии обороны Израиля как Муэтаз Эйд, командующий Южного округа национальной безопасности ХАМАС, который был установлен с помощью разведки ЦАХАЛа и Агентства безопасности Израиля, говорится в заявлении.

ХАМАС пока не сделал никакого заявления о подтверждении или опровержении этой информации.

Армия обороны Израиля также сообщила, что удары попали в «десятки военных штабов, ряд военных наблюдательных постов и ряд ракетных постов, используемых террористическими организациями ХАМАС и Исламский джихад».

Напомним

Армия обороны Израиля в ночь на 12 октября нанесла серию ударов по командным центрам элитных сил "Нухба" террористической организации ХАМАС, которые 7 октября проникли в населенные пункты возле сектора Газа.

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