ЦАХАЛ заявляє, що ліквідував командира ХАМАС під час десятків ударів по Газі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Ізраїльські військові стверджують, що вони вбили командира ХАМАС під час ударів по приблизно 250 цілях у неділю, переважно на півночі сектора Газа. Про це пише УНН з посиланням на CNN.
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Командир був ідентифікований у заяві Армії оборони Ізраїлю як Муетаз Ейд, командувач Південного округу національної безпеки ХАМАС, який був встановлений за допомогою розвідки ЦАХАЛу та Агентства безпеки Ізраїлю, йдеться у заяві.
ХАМАС поки не зробив жодної заяви щодо підтвердження чи спростування цієї інформації.
Армія оборони Ізраїлю також повідомила, що удари потрапили у «десятки військових штабів, низку військових спостережних постів і низку ракетних постів, які використовуються терористичними організаціями ХАМАС та Ісламський джихад».
Нагадаємо
Армія оборони Ізраїлю у ніч на 12 жовтня завдала серію ударів по командним центрам елітних сил "Нухба" терористичної організації ХАМАС, які 7 жовтня проникли в населені пункти біля сектору Газа.
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