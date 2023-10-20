ЦАХАЛ ліквідував військово-морського агента ХАМАС
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Під час атаки ЦАХАЛ на ХАМАС було вбито бойовика терористичного угрупування, який брав участь у смертельній різанині на півдні Ізраїлю. Про це повідомив ЦАХАЛ у Telegram, пише УНН.
Цитата
«Під час ударів було вбито Амджада Маджеда Мухаммада Абу Оде, військово-морського агента ХАМАС, який брав участь у масових вбивствах ізраїльських мирних жителів на півдні Ізраїлю»,- йдеться в повідомленні.
Деталі
Вночі винищувачі армії оборони Ізраїлю завдали ударів по понад сотні терористичних цілей, що належать терористичній організації ХАМАС, включаючи підземний тунель, склади зброї та десятки оперативних командних центрів. Під час атак вдалося ліквідувати бойовика ХАМАС, який вбивав цивільних на півдні Ізраїлю.
Також під час цілеспрямованого удару по місту Газа був знешкоджений, один з загонів ХАМАС.
Крім того, було знищено активи терористів і зброю, розташовану в мечеті в районі Джабалія, що на півночі сектора Газа, яка використовувалася як спостережний пункт терористами ХАМАС.
Нагадаємо
Раніше палестинські ЗМІ повідомляли, що внаслідок ізраїльського авіаудару був вбитий високопоставлений чиновник Джихад Мухейсен.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У секторі Гази обстріляли церкву, в якій ховались палестинці від атак ЦАХАЛу