ЦАХАЛ ликвидировал военно-морского агента ХАМАС

Цитата

«Во время ударов был убит Амджад Маджед Мухаммад Абу Оде, военно-морской агент ХАМАС, который участвовал в массовых убийствах израильских мирных жителей на юге Израиля», - говорится в сообщении.

Детали

Ночью истребители армии обороны Израиля нанесли удары по более сотни террористических целей, принадлежащих террористической организации ХАМАС, включая подземный тоннель, склады оружия и десятки оперативных командных центров. Во время атак удалось ликвидировать боевика ХАМАС, который убивал гражданских на юге Израиля.

Также во время целенаправленного удара по городу Газа был обезврежен, один из отрядов ХАМАС.

Кроме того, были уничтожены активы террористов и оружие, расположенное в мечети в районе Джабалия, что на севере сектора Газа, которая использовалась как наблюдательный пункт террористами ХАМАС.

Напомним

Ранее палестинские СМИ сообщали, что в результате израильского авиаудара был убит ввысокопоставленный чиновник Джихад Мухейсен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В секторе Газа обстреляли церковь, в которой укрывались палестинцы от атак ЦАХАЛа