ЦАХАЛ ликвидировал военно-морского агента ХАМАС

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 474 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 6548 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 21775 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 99028 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 56979 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 79462 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 223707 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 76468 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 124876 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 168054 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
5.2м/с
41%
Популярные новости

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 100509 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 95569 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 145162 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 67816 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 20375 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 99034 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 146107 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 223712 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 275018 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 326236 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Денис Шмыгаль

Барт Де Вевер

Алексей Чернышов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Бельгия

Китай

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 9638 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 21068 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 68492 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 57927 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 56273 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

DJI Mavic

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нью-Йорк Таймс

ЦАХАЛ ликвидировал военно-морского агента ХАМАС

Киев • УНН

 • 234163 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Во время атаки ЦАХАЛ на ХАМАС был убит боевик террористической группировки, который участвовал в смертельной резне на юге Израиля. Об этом сообщил ЦАХАЛ в Telegram, пишет УНН.

ЦАХАЛ ликвидировал военно-морского агента ХАМАС

Цитата

«Во время ударов был убит Амджад Маджед Мухаммад Абу Оде, военно-морской агент ХАМАС, который участвовал в массовых убийствах израильских мирных жителей на юге Израиля», - говорится в сообщении.

Детали

Ночью истребители армии обороны Израиля нанесли удары по более сотни террористических целей, принадлежащих террористической организации ХАМАС, включая подземный тоннель, склады оружия и десятки оперативных командных центров. Во время атак удалось ликвидировать боевика ХАМАС, который убивал гражданских на юге Израиля.

Также во время целенаправленного удара по городу Газа был обезврежен, один из отрядов ХАМАС.
Кроме того, были уничтожены активы террористов и оружие, расположенное в мечети в районе Джабалия, что на севере сектора Газа, которая использовалась как наблюдательный пункт террористами ХАМАС.

Напомним

Ранее палестинские СМИ сообщали, что в результате израильского авиаудара был убит ввысокопоставленный чиновник Джихад Мухейсен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В секторе Газа обстреляли церковь, в которой укрывались палестинцы от атак ЦАХАЛа

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.53
Bitcoin
$79,837.90
S&P 500
$5,240.38
Tesla
$245.15
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,017.40
Ethereum
$1,571.04