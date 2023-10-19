Під час авіанальоту був ліквідований керівник палестинських сил нацбезпеки - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Палестинські ЗМІ повідомляють, що внаслідок ізраїльського авіаудару був вбитий високопоставлений чиновник Джихад Мухейсен. Про це пише Times of Israel, передає УНН.
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У повідомленнях місцевих джерел, йдеться про те, що Джихад Мухейсен, голова Палестинських національних сил безпеки в секторі Газа, був убитий під час удару по району Шейх Радван міста Газа.
Армія оборони Ізраїлю поки не прокоментувала повідомлення про смерть Мухейзена.
Нагадаємо
Ізраїльська армія заявила, що ліквідувала Джамілю аль-Шанті, вдову співзасновника ХАМАС Абдель Азіза аль-Рантісі та першу жінку, обрану в Політбюро організації у 2021 році, під час ізраїльського авіаудару.