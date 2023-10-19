Во время авианалета был ликвидирован руководитель палестинских сил нацбезопасности - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Палестинские СМИ сообщают, что в результате израильского авиаудара был убит высокопоставленный чиновник Джихад Мухейсен. Об этом пишет Times of Israel, передает УНН.
Детали
В сообщениях местных источников, говорится о том, что Джихад Мухейсен, глава Палестинских национальных сил безопасности в секторе Газа, был убит во время удара по району Шейх Радван города Газа.
Армия обороны Израиля пока не прокомментировала сообщение о смерти Мухейзена.
Напомним
Израильская армия заявила, что ликвидировала Джамилю аль-Шанти, вдову соучредителя ХАМАС Абдель Азиза аль-Рантиси и первую женщину, избранную в Политбюро организации в 2021 году, во время израильского авиаудара.